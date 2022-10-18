https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763175.html

Получивший повестку депутат думы Владивостока обратился к россиянам

Получивший повестку депутат думы Владивостока обратился к россиянам - РИА Новости, 18.10.2022

Получивший повестку депутат думы Владивостока обратился к россиянам

Депутат думы Владивостока и президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, получивший повестку в военкомате в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T03:32

2022-10-18T03:32

2022-10-18T03:51

владивосток

приморский край

россия

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Депутат думы Владивостока и президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, получивший повестку в военкомате в рамках частичной мобилизации, заявил, что не надо прятаться от призыва и бояться.Он добавил, что получил повестку в военкомате.Виктор Тарабарин был избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.

владивосток

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, приморский край, россия, частичная мобилизация в россии, общество