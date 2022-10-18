03:32 18.10.2022 (обновлено: 03:51 18.10.2022)
Получивший повестку депутат думы Владивостока обратился к россиянам
Получивший повестку депутат думы Владивостока заявил, что не надо прятаться от призыва
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Депутат думы Владивостока и президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, получивший повестку в военкомате в рамках частичной мобилизации, заявил, что не надо прятаться от призыва и бояться.
"Победа будет за нами. Прятаться и бояться не надо", - сказал РИА Новости Тарабарин.
Он добавил, что получил повестку в военкомате.
"Оповещение пришло, пришел в военкомат, выдали повестку: 20 октября прибыть в военкомат с вещами", - сказал депутат, уточнив, что "конечно, явится".
Виктор Тарабарин был избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.