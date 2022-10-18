https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824954000.html

Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии

Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2022

Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным с сожалением констатировал, что за время... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:38

2022-10-18T18:38

2022-10-18T19:06

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным с сожалением констатировал, что за время независимости республики государственная идеология так и не сформировалась."И правильно вы где-то там говорили про государственную идеологию, идеологию вообще. И что у нас ее нет. В России тем более ее нет. Это тоже правда. Мне предлагали море идей, которые с предложением на государственные. Я их все отверг, потому что они не ложатся на душу, на сердце человека", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Он задался вопросом, что это за идея, которая "не может овладеть массами, как классик говорил, и не ложится на сердце?" "Это не идея. И не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению", - констатировал белорусский президент.Глава государства отметил, что его любимой дисциплиной в вузе была философия и встреча с Дугиным заставила его в какой-то степени окунуться в эту философию, в том числе "вспомнить ту философию, которую изучал, - марксистско-ленинскую"."Вот время прошло. Оказывается, ничего лучшего ведь мы не создали. "Вот, марксизм-ленинизм - это плохо". Может, и плохо. Но мы ничего лучшего не создали. А это была целая система взглядов. Сегодня у нас этого нет", - сказал президент."Пока ничего не родилось, к сожалению. Я и сам пытаюсь как-то что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрет время. Пока время тебя не заставит ее сформулировать ", - добавил Лукашенко.Он отметил, что приходит к выводу, что государственную идею нельзя искусственно придумать, она должна созреть сама. "Вот я уже к этому начинаю приходить и думаю: может, мы зря слишком напрягаемся. Выдумать ее нельзя. Она должна созреть", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20221018/lukashenko-1824958984.html

https://ria.ru/20220325/smi-1780015048.html

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александр лукашенко, александр дугин, белоруссия, россия, в мире