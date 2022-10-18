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Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2022
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Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии
Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2022
Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным с сожалением констатировал, что за время... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:38
2022-10-18T19:06
александр лукашенко
александр дугин
белоруссия
россия
в мире
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным с сожалением констатировал, что за время независимости республики государственная идеология так и не сформировалась."И правильно вы где-то там говорили про государственную идеологию, идеологию вообще. И что у нас ее нет. В России тем более ее нет. Это тоже правда. Мне предлагали море идей, которые с предложением на государственные. Я их все отверг, потому что они не ложатся на душу, на сердце человека", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Он задался вопросом, что это за идея, которая "не может овладеть массами, как классик говорил, и не ложится на сердце?" "Это не идея. И не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению", - констатировал белорусский президент.Глава государства отметил, что его любимой дисциплиной в вузе была философия и встреча с Дугиным заставила его в какой-то степени окунуться в эту философию, в том числе "вспомнить ту философию, которую изучал, - марксистско-ленинскую"."Вот время прошло. Оказывается, ничего лучшего ведь мы не создали. "Вот, марксизм-ленинизм - это плохо". Может, и плохо. Но мы ничего лучшего не создали. А это была целая система взглядов. Сегодня у нас этого нет", - сказал президент."Пока ничего не родилось, к сожалению. Я и сам пытаюсь как-то что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрет время. Пока время тебя не заставит ее сформулировать ", - добавил Лукашенко.Он отметил, что приходит к выводу, что государственную идею нельзя искусственно придумать, она должна созреть сама. "Вот я уже к этому начинаю приходить и думаю: может, мы зря слишком напрягаемся. Выдумать ее нельзя. Она должна созреть", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20221018/lukashenko-1824958984.html
https://ria.ru/20220325/smi-1780015048.html
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александр лукашенко, александр дугин, белоруссия, россия, в мире
Александр Лукашенко, Александр Дугин, Белоруссия, Россия, В мире
18:38 18.10.2022 (обновлено: 19:06 18.10.2022)
 
Лукашенко посетовал на отсутствие государственной идеологии в Белоруссии

Лукашенко заявил, что государственная идеология в Белоруссии так и не сформировалась

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным с сожалением констатировал, что за время независимости республики государственная идеология так и не сформировалась.
"И правильно вы где-то там говорили про государственную идеологию, идеологию вообще. И что у нас ее нет. В России тем более ее нет. Это тоже правда. Мне предлагали море идей, которые с предложением на государственные. Я их все отверг, потому что они не ложатся на душу, на сердце человека", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:53
Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не надо бежать друг от друга
Он задался вопросом, что это за идея, которая "не может овладеть массами, как классик говорил, и не ложится на сердце?" "Это не идея. И не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению", - констатировал белорусский президент.
Глава государства отметил, что его любимой дисциплиной в вузе была философия и встреча с Дугиным заставила его в какой-то степени окунуться в эту философию, в том числе "вспомнить ту философию, которую изучал, - марксистско-ленинскую".
"Вот время прошло. Оказывается, ничего лучшего ведь мы не создали. "Вот, марксизм-ленинизм - это плохо". Может, и плохо. Но мы ничего лучшего не создали. А это была целая система взглядов. Сегодня у нас этого нет", - сказал президент.
"Пока ничего не родилось, к сожалению. Я и сам пытаюсь как-то что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрет время. Пока время тебя не заставит ее сформулировать ", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что приходит к выводу, что государственную идею нельзя искусственно придумать, она должна созреть сама. "Вот я уже к этому начинаю приходить и думаю: может, мы зря слишком напрягаемся. Выдумать ее нельзя. Она должна созреть", - подчеркнул глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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