https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824925244.html

КГБ рассказал о попытках Запада подорвать отношения Белоруссии с Россией

КГБ рассказал о попытках Запада подорвать отношения Белоруссии с Россией - РИА Новости, 18.10.2022

КГБ рассказал о попытках Запада подорвать отношения Белоруссии с Россией

Западные спецслужбы по-прежнему ставят целью смену власти в Белоруссии и изменение ее геополитической ориентации с разрывом всех отношений с РФ, заявил... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:12

2022-10-18T17:12

2022-10-18T17:12

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Западные спецслужбы по-прежнему ставят целью смену власти в Белоруссии и изменение ее геополитической ориентации с разрывом всех отношений с РФ, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Во вторник прошла встреча с работниками предприятия "Гефест" в Бресте."Цель не меняется — смена власти в Республике Беларусь как попытка изменить геополитическую ориентацию. Через все каналы пытаются разорвать все отношения Беларуси с Российской Федерацией. И чем ситуация стабильнее, тем активнее эти попытки", - цитирует во вторник Ивана Тертеля издание "СБ. Беларусь сегодня".Глава КГБ добавил, что одна из задач беглых оппозиционеров и их кураторов — вовлечь молодежь в деструктивные действия. По его мнению, вероятно, что во время повышения цен на обучение будут попытки вызвать протестное движение в студенческой среде и вернуть ситуацию на этап 2020 года. "Вы должны это все учитывать, потому что у вас есть дети", - подчеркнул Тертель.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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