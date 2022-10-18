https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824925244.html
КГБ рассказал о попытках Запада подорвать отношения Белоруссии с Россией
КГБ рассказал о попытках Запада подорвать отношения Белоруссии с Россией - РИА Новости, 18.10.2022
КГБ рассказал о попытках Запада подорвать отношения Белоруссии с Россией
Западные спецслужбы по-прежнему ставят целью смену власти в Белоруссии и изменение ее геополитической ориентации с разрывом всех отношений с РФ, заявил... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:12
2022-10-18T17:12
2022-10-18T17:12
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Западные спецслужбы по-прежнему ставят целью смену власти в Белоруссии и изменение ее геополитической ориентации с разрывом всех отношений с РФ, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Во вторник прошла встреча с работниками предприятия "Гефест" в Бресте."Цель не меняется — смена власти в Республике Беларусь как попытка изменить геополитическую ориентацию. Через все каналы пытаются разорвать все отношения Беларуси с Российской Федерацией. И чем ситуация стабильнее, тем активнее эти попытки", - цитирует во вторник Ивана Тертеля издание "СБ. Беларусь сегодня".Глава КГБ добавил, что одна из задач беглых оппозиционеров и их кураторов — вовлечь молодежь в деструктивные действия. По его мнению, вероятно, что во время повышения цен на обучение будут попытки вызвать протестное движение в студенческой среде и вернуть ситуацию на этап 2020 года. "Вы должны это все учитывать, потому что у вас есть дети", - подчеркнул Тертель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, кгб белоруссии
В мире, Белоруссия, Россия, КГБ Белоруссии
КГБ рассказал о попытках Запада подорвать отношения Белоруссии с Россией
Глава КГБ Тертель: Запад по-прежнему ставит целью подорвать отношения Белоруссии с Россией
МИНСК, 18 окт – РИА Новости.
Западные спецслужбы по-прежнему ставят целью смену власти в Белоруссии и изменение ее геополитической ориентации с разрывом всех отношений с РФ, заявил
председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.
Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Во вторник прошла встреча с работниками предприятия "Гефест" в Бресте
.
"Цель не меняется — смена власти в Республике Беларусь как попытка изменить геополитическую ориентацию. Через все каналы пытаются разорвать все отношения Беларуси с Российской Федерацией. И чем ситуация стабильнее, тем активнее эти попытки", - цитирует во вторник Ивана Тертеля издание "СБ. Беларусь сегодня".
Глава КГБ добавил, что одна из задач беглых оппозиционеров и их кураторов — вовлечь молодежь в деструктивные действия. По его мнению, вероятно, что во время повышения цен на обучение будут попытки вызвать протестное движение в студенческой среде и вернуть ситуацию на этап 2020 года. "Вы должны это все учитывать, потому что у вас есть дети", - подчеркнул Тертель.