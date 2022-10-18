https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824882126.html
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране - РИА Новости, 18.10.2022
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране
Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что прорабатывается комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:56
2022-10-18T14:56
2022-10-18T15:01
в мире
александр вольфович
белоруссия
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что прорабатывается комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации в республике."Военно-политическая обстановка, к сожалению, имеет тенденцию к обострению и подходит к той красной черте, которая, наверное, действительно со времен холодной войны достигла предела. Прорабатывается различный комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации на территории республики", - приводит во вторник слова Вольфовича агентство Белта.Он подчеркнул, что "Беларусь всегда стояла за решение проблем мирным, путем переговоров, без войны, без разрушений". "Слишком дорогого стоит то, что нами создано за 30 лет на территории суверенной Беларуси", - добавил Вольфович.
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РИА Новости
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в мире, александр вольфович, белоруссия
В мире, Александр Вольфович, Белоруссия
14:56 18.10.2022 (обновлено: 15:01 18.10.2022)
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране
Глава Совбеза Вольфович: вырабатываются меры по недопущению подрыва ситуации в Белоруссии
МИНСК, 18 окт – РИА Новости.
Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил
, что прорабатывается комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации в республике.
"Военно-политическая обстановка, к сожалению, имеет тенденцию к обострению и подходит к той красной черте, которая, наверное, действительно со времен холодной войны достигла предела. Прорабатывается различный комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации на территории республики", - приводит во вторник слова Вольфовича агентство Белта.
Он подчеркнул, что "Беларусь всегда стояла за решение проблем мирным, путем переговоров, без войны, без разрушений". "Слишком дорогого стоит то, что нами создано за 30 лет на территории суверенной Беларуси", - добавил Вольфович.