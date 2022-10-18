Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824882126.html
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране - РИА Новости, 18.10.2022
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране
Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что прорабатывается комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:56
2022-10-18T15:01
в мире
александр вольфович
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_7b34b4a3ea8cd5cd9ba067fd37fdc07f.jpg
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что прорабатывается комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации в республике."Военно-политическая обстановка, к сожалению, имеет тенденцию к обострению и подходит к той красной черте, которая, наверное, действительно со времен холодной войны достигла предела. Прорабатывается различный комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации на территории республики", - приводит во вторник слова Вольфовича агентство Белта.Он подчеркнул, что "Беларусь всегда стояла за решение проблем мирным, путем переговоров, без войны, без разрушений". "Слишком дорогого стоит то, что нами создано за 30 лет на территории суверенной Беларуси", - добавил Вольфович.
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824855273.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_293f88e3822e9ff20874a68a54ce1398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вольфович, белоруссия
В мире, Александр Вольфович, Белоруссия
14:56 18.10.2022 (обновлено: 15:01 18.10.2022)
 
Белоруссия вырабатывает меры по недопущению подрыва ситуации в стране

Глава Совбеза Вольфович: вырабатываются меры по недопущению подрыва ситуации в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района "Военная безопасность и оборона государства"
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района Военная безопасность и оборона государства - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района "Военная безопасность и оборона государства" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что прорабатывается комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации в республике.
"Военно-политическая обстановка, к сожалению, имеет тенденцию к обострению и подходит к той красной черте, которая, наверное, действительно со времен холодной войны достигла предела. Прорабатывается различный комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации на территории республики", - приводит во вторник слова Вольфовича агентство Белта.
Он подчеркнул, что "Беларусь всегда стояла за решение проблем мирным, путем переговоров, без войны, без разрушений". "Слишком дорогого стоит то, что нами создано за 30 лет на территории суверенной Беларуси", - добавил Вольфович.
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 13:34
Совбез Белоруссии заявил, что не планирует объявлять мобилизацию
 
В миреАлександр ВольфовичБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала