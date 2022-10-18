Рейтинг@Mail.ru
Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/bayden-1824884528.html
Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой
Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой - РИА Новости, 18.10.2022
Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой
Неправильное обращение президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами спровоцировало резкий скачок цен на газ, сообщает Fox News. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:04
2022-10-18T15:29
цены на нефть
джо байден
сша
москва
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cc5efe09af05bc809c227db6e8717e0.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Неправильное обращение президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами спровоцировало резкий скачок цен на газ, сообщает Fox News.По оценкам Управления энергетической информации США, предстоящей зимой американцам придется заплатить за газ в среднем на 30 процентов больше, чем в прошлом году. А поскольку зима ожидается и более холодной, среднее потребление топлива по всей стране возрастет на пять процентов.По данным исследовательского бюро ACS, газ используется для отопления почти в половине американских домов.Как отмечает телеканал, на ситуацию повлияли решения Байдена, который с момента вступления в должность ввел в действие ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива. Так, в этом месяце добыча нефти в США не достигла 12 миллионов баррелей — это более чем на миллион меньше, чем до начала пандемии в 2020 году. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, которые столкнулись с рекордной инфляцией и кризисом в энергетике.
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/gaz-1824854333.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/neft-1824813427.html
сша
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_72:158:2591:2048_1920x0_80_0_0_cafcc4fa6bf6e62b156d2d027c6234e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, джо байден, сша, москва, европа
Цены на нефть, Джо Байден, США, Москва, Европа
15:04 18.10.2022 (обновлено: 15:29 18.10.2022)
 
Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой

Fox News: из-за ошибок Байдена американцы зимой будут больше платить за газ

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Неправильное обращение президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами спровоцировало резкий скачок цен на газ, сообщает Fox News.
По оценкам Управления энергетической информации США, предстоящей зимой американцам придется заплатить за газ в среднем на 30 процентов больше, чем в прошлом году. А поскольку зима ожидается и более холодной, среднее потребление топлива по всей стране возрастет на пять процентов.
Монеты на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 13:30Сказано в эфире
Эксперт: в ноябре начнется ралли по повышению цен на газ
По данным исследовательского бюро ACS, газ используется для отопления почти в половине американских домов.
Как отмечает телеканал, на ситуацию повлияли решения Байдена, который с момента вступления в должность ввел в действие ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива. Так, в этом месяце добыча нефти в США не достигла 12 миллионов баррелей — это более чем на миллион меньше, чем до начала пандемии в 2020 году.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, которые столкнулись с рекордной инфляцией и кризисом в энергетике.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:15Сказано в эфире
Дело в выборах: эксперт объяснил, зачем США могут начать распродажу нефти
 
Цены на нефтьДжо БайденСШАМоскваЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала