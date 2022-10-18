https://ria.ru/20221018/bayden-1824884528.html

Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой

Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой - РИА Новости, 18.10.2022

Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой

Неправильное обращение президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами спровоцировало резкий скачок цен на газ, сообщает Fox News. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:04

2022-10-18T15:04

2022-10-18T15:29

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Неправильное обращение президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами спровоцировало резкий скачок цен на газ, сообщает Fox News.По оценкам Управления энергетической информации США, предстоящей зимой американцам придется заплатить за газ в среднем на 30 процентов больше, чем в прошлом году. А поскольку зима ожидается и более холодной, среднее потребление топлива по всей стране возрастет на пять процентов.По данным исследовательского бюро ACS, газ используется для отопления почти в половине американских домов.Как отмечает телеканал, на ситуацию повлияли решения Байдена, который с момента вступления в должность ввел в действие ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива. Так, в этом месяце добыча нефти в США не достигла 12 миллионов баррелей — это более чем на миллион меньше, чем до начала пандемии в 2020 году. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, которые столкнулись с рекордной инфляцией и кризисом в энергетике.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/gaz-1824854333.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/neft-1824813427.html

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