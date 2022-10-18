https://ria.ru/20221018/bangladesh-1824764473.html

Эксперт рассказал о последствиях отсрочки пуска блока №1 АЭС в Бангладеш

Эксперт рассказал о последствиях отсрочки пуска блока №1 АЭС в Бангладеш - РИА Новости, 18.10.2022

Эксперт рассказал о последствиях отсрочки пуска блока №1 АЭС в Бангладеш

Возможная отсрочка на несколько месяцев ввода в эксплуатацию строящегося с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш будет совершенно не критичной РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T04:07

2022-10-18T04:07

2022-10-18T04:07

в мире

александр уваров

бангладеш

россия

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771837894_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2815d287b429084238bb9fdb8dff71ee.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возможная отсрочка на несколько месяцев ввода в эксплуатацию строящегося с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш будет совершенно не критичной по меркам атомной отрасли, важно, что проект развивается, заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.Ранее ряд СМИ сообщил, что начало эксплуатации блока №1 АЭС "Руппур" отложат на несколько месяцев, до февраля 2024 года."Для сравнения, могу напомнить, что блок №3 АЭС "Олкилуото" во Франции французы начали строить в 2003 году, а пустили его только в нынешнем году. Вот это и называется "отстать от графика", - добавил эксперт."Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 первая атомная электростанция в Бангладеш. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка.Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.В феврале нынешнего года на площадке энергоблока №1 был пройден один из ключевых этапов его строительства – завершилась сварка главного циркуляционного трубопровода, по которому будет прокачиваться теплоноситель - вода, отбирающая тепло от активной зоны ядерного реактора.

https://ria.ru/20221014/rosatom-1823979365.html

бангладеш

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр уваров, бангладеш, россия, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"