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Эксперт рассказал о последствиях отсрочки пуска блока №1 АЭС в Бангладеш - РИА Новости, 18.10.2022
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Эксперт рассказал о последствиях отсрочки пуска блока №1 АЭС в Бангладеш
Эксперт рассказал о последствиях отсрочки пуска блока №1 АЭС в Бангладеш - РИА Новости, 18.10.2022
Эксперт рассказал о последствиях отсрочки пуска блока №1 АЭС в Бангладеш
Возможная отсрочка на несколько месяцев ввода в эксплуатацию строящегося с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш будет совершенно не критичной РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T04:07
2022-10-18T04:07
в мире
александр уваров
бангладеш
россия
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возможная отсрочка на несколько месяцев ввода в эксплуатацию строящегося с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш будет совершенно не критичной по меркам атомной отрасли, важно, что проект развивается, заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.Ранее ряд СМИ сообщил, что начало эксплуатации блока №1 АЭС "Руппур" отложат на несколько месяцев, до февраля 2024 года."Для сравнения, могу напомнить, что блок №3 АЭС "Олкилуото" во Франции французы начали строить в 2003 году, а пустили его только в нынешнем году. Вот это и называется "отстать от графика", - добавил эксперт."Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 первая атомная электростанция в Бангладеш. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка.Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.В феврале нынешнего года на площадке энергоблока №1 был пройден один из ключевых этапов его строительства – завершилась сварка главного циркуляционного трубопровода, по которому будет прокачиваться теплоноситель - вода, отбирающая тепло от активной зоны ядерного реактора.
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в мире, александр уваров, бангладеш, россия, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Александр Уваров, Бангладеш, Россия, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
04:07 18.10.2022
 
Эксперт рассказал о последствиях отсрочки пуска блока №1 АЭС в Бангладеш

Эксперт Уваров: возможная отсрочка пуска блока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш не критична

© Фото : РосатомСтроительство АЭС "Руппур" в Бангладеш
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Росатом
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возможная отсрочка на несколько месяцев ввода в эксплуатацию строящегося с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш будет совершенно не критичной по меркам атомной отрасли, важно, что проект развивается, заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.
Ранее ряд СМИ сообщил, что начало эксплуатации блока №1 АЭС "Руппур" отложат на несколько месяцев, до февраля 2024 года.
"Сразу скажу, что это все же неофициальная информация. Уже не раз говорилось о возможных сдвигах вправо графиков зарубежных строек "Росатома" – сначала из-за пандемии, потом вследствие сложившейся геополитической ситуации. Главное, что проект АЭС "Руппур" не остановился. А отсрочка ввода в эксплуатацию энергоблока на несколько месяцев, по сути, совершенно не критична", - сказал Уваров.
"Для сравнения, могу напомнить, что блок №3 АЭС "Олкилуото" во Франции французы начали строить в 2003 году, а пустили его только в нынешнем году. Вот это и называется "отстать от графика", - добавил эксперт.
"Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 первая атомная электростанция в Бангладеш. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка.
Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
В феврале нынешнего года на площадке энергоблока №1 был пройден один из ключевых этапов его строительства – завершилась сварка главного циркуляционного трубопровода, по которому будет прокачиваться теплоноситель - вода, отбирающая тепло от активной зоны ядерного реактора.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:47
"Росатом" примет участие в конкурсе на строительство саудовской АЭС
 
В миреАлександр УваровБангладешРоссияАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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