https://ria.ru/20221018/aysberg-1824762976.html

"Верхушка айсберга". WP объяснила, почему Трасс сравнили с салатом

"Верхушка айсберга". WP объяснила, почему Трасс сравнили с салатом - РИА Новости, 18.10.2022

"Верхушка айсберга". WP объяснила, почему Трасс сравнили с салатом

У премьерства Лиз Трасс и увядающего кочана салата айсберг есть срок годности, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T03:28

2022-10-18T03:28

2022-10-18T06:09

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. У премьерства Лиз Трасс и увядающего кочана салата айсберг есть срок годности, пишет газета Washington Post.Издание отмечает, что Трасс стала предметом типичных британских шуток. Все началось со статьи The Economist, в которой ее называют "Леди Айсберг", предсказывая, что у ее карьеры будет “срок годности салата”. Позднее, британская газета Daily Star запустила видеотрансляцию на YouTube, разместив на столе фотографию Лиз Трасс и кочан салата. Трансляция сопровождалась комментарием: "День первый: какой из салатов продержится дольше?"Газета сообщает, что британцы в комментариях в социальных сетях не знали, смеяться им или плакать над положением дел в стране."Это только верхушка айсберга", — написал один из них.Интернет-пользователи также высмеяли отставку министра финансов Квази Квартенга, который пробыл в должности всего 38 дней. Некоторые из британцев пожаловались, что у них в холодильнике есть сыр, который пролежал дольше, чем Квартенг находился у власти.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс во время пресс-конференции объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве её предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. Отмена запланированного повышения являлась одной из мер плана поддержки экономики и предполагала, что больше предприятий будут инвестировать в экономику Великобритании. В пятницу в отставку подал автор скандального плана, министр финансов Квази Квартенг, которого на этом посту сменил экс-глава британского МИД Джереми Хант.Сама Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост, добавив, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения.

https://ria.ru/20221017/trass-1824487550.html

https://ria.ru/20221016/trass-1824352993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лиз трасс, великобритания