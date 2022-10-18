https://ria.ru/20221018/alyaska-1824760373.html
Эксперт оценил потери от продажи Русской Америки спустя 50 лет
Эксперт оценил потери от продажи Русской Америки спустя 50 лет - РИА Новости, 18.10.2022
Эксперт оценил потери от продажи Русской Америки спустя 50 лет
Потери России от продажи Аляски только увеличатся спустя 50 лет, считает кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:05
2022-10-18T02:05
2022-10-18T02:05
арктика
россия
сша
в мире
аляска
история
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Потери России от продажи Аляски только увеличатся спустя 50 лет, считает кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко.Полуостров Аляска находится на северо-западе Северной Америки, он расположен между Бристольским заливом Берингова моря и Тихим океаном, коренное население - индейцы, эскимосы, алеуты. Русские поселенцы появились здесь примерно в середине XVII века. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 миллиона долларов золотом (чуть менее 11 миллионов царских рублей), акт о передаче колоний подписали 18 октября (6 октября по старому стилю) 1867 года в столице русских поселений в Северной Америке - Новоархангельске (ныне город Ситка)."Потеря природных ресурсов после продажи Аляски - это очевидные вещи, но мы этим шагом потеряли определенные геополитические преимущества, которые были связаны именно с нахождением этого участка у России. Это Северная Америка, Берингов пролив, северная часть Тихого океана, где особо богатая 200-мильная экономическая зона. Аляска в составе России давала бы возможность полностью контролировать Берингов пролив - Северный морской путь, влияющий на освоение Арктики ... И через 50-100 лет эти потери станут возрастать, станут еще более очевидны", - заявил Самойленко РИА Новости.По словам эксперта, сейчас стали активно развиваться арктические проекты, морские грузовые линии в крупнейшие порты Северо-Восточной Азии, что существенно повышает значимость Арктики, и все больше стран "рвутся к этому региону".По его словам, продажа Аляски принесла "больше экономические потери". "С учетом постепенного потепления идет увеличение суходоходства, времени навигации по Севморпути, что позволяет доставить по нему большее количество грузов. Существенно влияет на повышение привлекательности и то, что Россия начала активно развивать инфраструктуру - порты, бункеровочные терминалы", - заявил собеседник агентства.По словам эксперта, всё вышеперечисленное не было очевидным тогда, 155 лет назад, "сейчас мы говорим с учетом событий XXI века, исходя из современных реалий".
https://ria.ru/20221012/arktika-1823507875.html
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арктика, россия, сша, в мире, аляска, история
Арктика, Россия, США, В мире, Аляска, история
Эксперт оценил потери от продажи Русской Америки спустя 50 лет
Доцент ДВФУ Самойленко оценил потери от продажи Аляски спустя 50 лет
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Потери России от продажи Аляски только увеличатся спустя 50 лет, считает кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко.
Полуостров Аляска находится на северо-западе Северной Америки, он расположен между Бристольским заливом Берингова моря и Тихим океаном, коренное население - индейцы, эскимосы, алеуты. Русские поселенцы появились здесь примерно в середине XVII века. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 миллиона долларов золотом (чуть менее 11 миллионов царских рублей), акт о передаче колоний подписали 18 октября (6 октября по старому стилю) 1867 года в столице русских поселений в Северной Америке - Новоархангельске (ныне город Ситка).
"Потеря природных ресурсов после продажи Аляски - это очевидные вещи, но мы этим шагом потеряли определенные геополитические преимущества, которые были связаны именно с нахождением этого участка у России. Это Северная Америка, Берингов пролив, северная часть Тихого океана, где особо богатая 200-мильная экономическая зона. Аляска в составе России давала бы возможность полностью контролировать Берингов пролив - Северный морской путь, влияющий на освоение Арктики ... И через 50-100 лет эти потери станут возрастать, станут еще более очевидны", - заявил Самойленко РИА Новости.
По словам эксперта, сейчас стали активно развиваться арктические проекты, морские грузовые линии в крупнейшие порты Северо-Восточной Азии, что существенно повышает значимость Арктики
, и все больше стран "рвутся к этому региону".
"Если, к примеру, 30 лет назад основными "игроками" там были Россия, США, Норвегия, Финляндия плюс Исландия и Великобритания, то сейчас более 20 стран претендуют на статус арктических держав. В том числе и те, кто не имеет непосредственно границы, кто географически не выходит к Арктике, но все равно намерен присутствовать в этой зоне", - отметил эксперт.
По его словам, продажа Аляски
принесла "больше экономические потери". "С учетом постепенного потепления идет увеличение суходоходства, времени навигации по Севморпути, что позволяет доставить по нему большее количество грузов. Существенно влияет на повышение привлекательности и то, что Россия начала активно развивать инфраструктуру - порты, бункеровочные терминалы", - заявил собеседник агентства.
По словам эксперта, всё вышеперечисленное не было очевидным тогда, 155 лет назад, "сейчас мы говорим с учетом событий XXI века, исходя из современных реалий".