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Адыгея получит более 64 млн рублей на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 18.10.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221018/adygeya-1824959351.html
Адыгея получит более 64 млн рублей на поддержку семей с детьми
Адыгея получит более 64 млн рублей на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 18.10.2022
Адыгея получит более 64 млн рублей на поддержку семей с детьми
Правительство РФ выделило Адыгее из резервного фонда дополнительно более 64 миллионов рублей на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба главы республики РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:55
2022-10-18T18:55
республика адыгея
мурат кумпилов
семья
социальные выплаты
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МАЙКОП, 18 окт – РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее из резервного фонда дополнительно более 64 миллионов рублей на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."Правительство РФ утвердило распределение между регионами дополнительных федеральных средств… Республике Адыгея на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет направлено почти шесть миллионов рублей. С учетом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2022 год, федеральная поддержка Адыгее на эти цели в текущем году составит почти 1,45 миллиардов рублей. На выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей республике направлено около 58,1 миллиона рублей. Общая сумма федеральной поддержки на эти цели составит почти 357,7 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.Как подчеркнул глава Адыгеи, данные виды господдержки оказываются в рамках реализации нацпроекта "Демография"."Мы уделяем серьезное внимание выполнению всех соцобязательств, в приоритете – реализация различных видов и мероприятий по поддержке семьей с маленькими детьми и многодетных семей. Выделенные средства помогут республике в полном объеме обеспечить все выплаты", - цитируются в сообщении слова Кумпилова.Сообщается, что решения были приняты правительством РФ после одобрения комиссией федерального парламента по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника. Законодатель уточнил, что дополнительные средства выделены в связи с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка.
https://ria.ru/20221007/adygeya-1822724143.html
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мурат кумпилов, семья, социальные выплаты
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Семья, социальные выплаты
18:55 18.10.2022
 

Адыгея получит более 64 млн рублей на поддержку семей с детьми

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАЙКОП, 18 окт – РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее из резервного фонда дополнительно более 64 миллионов рублей на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Правительство РФ утвердило распределение между регионами дополнительных федеральных средств… Республике Адыгея на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет направлено почти шесть миллионов рублей. С учетом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2022 год, федеральная поддержка Адыгее на эти цели в текущем году составит почти 1,45 миллиардов рублей. На выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей республике направлено около 58,1 миллиона рублей. Общая сумма федеральной поддержки на эти цели составит почти 357,7 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.
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Как подчеркнул глава Адыгеи, данные виды господдержки оказываются в рамках реализации нацпроекта "Демография".
"Мы уделяем серьезное внимание выполнению всех соцобязательств, в приоритете – реализация различных видов и мероприятий по поддержке семьей с маленькими детьми и многодетных семей. Выделенные средства помогут республике в полном объеме обеспечить все выплаты", - цитируются в сообщении слова Кумпилова.
Сообщается, что решения были приняты правительством РФ после одобрения комиссией федерального парламента по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника. Законодатель уточнил, что дополнительные средства выделены в связи с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловСемьясоциальные выплаты
 
 
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