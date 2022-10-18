Адыгея получит более 64 млн рублей на поддержку семей с детьми
МАЙКОП, 18 окт – РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее из резервного фонда дополнительно более 64 миллионов рублей на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Правительство РФ утвердило распределение между регионами дополнительных федеральных средств… Республике Адыгея на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет направлено почти шесть миллионов рублей. С учетом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2022 год, федеральная поддержка Адыгее на эти цели в текущем году составит почти 1,45 миллиардов рублей. На выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей республике направлено около 58,1 миллиона рублей. Общая сумма федеральной поддержки на эти цели составит почти 357,7 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.
Как подчеркнул глава Адыгеи, данные виды господдержки оказываются в рамках реализации нацпроекта "Демография".
"Мы уделяем серьезное внимание выполнению всех соцобязательств, в приоритете – реализация различных видов и мероприятий по поддержке семьей с маленькими детьми и многодетных семей. Выделенные средства помогут республике в полном объеме обеспечить все выплаты", - цитируются в сообщении слова Кумпилова.
Сообщается, что решения были приняты правительством РФ после одобрения комиссией федерального парламента по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника. Законодатель уточнил, что дополнительные средства выделены в связи с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка.