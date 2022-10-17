Рейтинг@Mail.ru
Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/zaklyuchennye-1824614866.html
Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными
Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными - РИА Новости, 17.10.2022
Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными
Иранская сторона готова продолжить осуществление достигнутого между Тегераном и Вашингтоном соглашения об обмене заключенными, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:56
2022-10-17T14:57
в мире
роберт малли
иран
вашингтон (штат)
сша
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:289:2775:1850_1920x0_80_0_0_8a144ac4812485db593853a6a68094b0.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Иранская сторона готова продолжить осуществление достигнутого между Тегераном и Вашингтоном соглашения об обмене заключенными, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.Ранее МИД Ирана сообщал о готовности незамедлительно выполнить соглашение с США по возвращению своих заключенных на родину."Мы готовы к реализации следующих этапов соглашения. Вся подготовительная работа сделана. Мы (Иран) надеемся, что США, руководствуясь гуманными соображениями, пойдут на продолжение обмена и освободят всех иранских заключенных", - приводит агентство ISNA слова Канаани.Он также отметил, что Вашингтон ставит выполнение соглашения по обмену заключенными в зависимость от возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или "ядерной сделке"), который был подписан еще в 2015 году.Переговоры между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными идут уже несколько лет. Однако наиболее активные контакты по этому поводу проводились последние полтора года наряду с венскими переговорами по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Американский истеблишмент не раз подчеркивал, что заключение соглашения об узниках может реанимировать ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.Еще в конце 2021 года спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли отметил, что Вашингтон не заключит соглашение с Тегераном по СВПД, если Иран не освободит четырех граждан США: Эмада Шарги, Морада Тахбаза, а также двух бизнесменов, отца и сына, - Багера и Сиамака Намази. Однако уже в начале октября западные СМИ сообщили об освобождении Сиамака. Он был отпущен на неделю из тюрьмы в Иране. Его отец Багер был освобожден еще в 2018 году. Оба предпринимателя были осуждены в Иране за сотрудничество с враждебным правительством.
https://ria.ru/20221001/zhuralist-1820791684.html
https://ria.ru/20221016/gosdep-1824356770.html
иран
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_3cf7932b90a27240956c55bbe8720888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роберт малли, иран, вашингтон (штат), сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Роберт Малли, Иран, Вашингтон (штат), США, МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
14:56 17.10.2022 (обновлено: 14:57 17.10.2022)
 
Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными

МИД Ирана: Тегеран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Иранская сторона готова продолжить осуществление достигнутого между Тегераном и Вашингтоном соглашения об обмене заключенными, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.
Ранее МИД Ирана сообщал о готовности незамедлительно выполнить соглашение с США по возвращению своих заключенных на родину.
Здание суда - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 04:55
Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию семье погибшего журналиста
"Мы готовы к реализации следующих этапов соглашения. Вся подготовительная работа сделана. Мы (Иран) надеемся, что США, руководствуясь гуманными соображениями, пойдут на продолжение обмена и освободят всех иранских заключенных", - приводит агентство ISNA слова Канаани.
Он также отметил, что Вашингтон ставит выполнение соглашения по обмену заключенными в зависимость от возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или "ядерной сделке"), который был подписан еще в 2015 году.
Переговоры между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными идут уже несколько лет. Однако наиболее активные контакты по этому поводу проводились последние полтора года наряду с венскими переговорами по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Американский истеблишмент не раз подчеркивал, что заключение соглашения об узниках может реанимировать ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Еще в конце 2021 года спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли отметил, что Вашингтон не заключит соглашение с Тегераном по СВПД, если Иран не освободит четырех граждан США: Эмада Шарги, Морада Тахбаза, а также двух бизнесменов, отца и сына, - Багера и Сиамака Намази. Однако уже в начале октября западные СМИ сообщили об освобождении Сиамака. Он был отпущен на неделю из тюрьмы в Иране. Его отец Багер был освобожден еще в 2018 году. Оба предпринимателя были осуждены в Иране за сотрудничество с враждебным правительством.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 03:01
Госдеп США потребовал от Ирана освободить заключенных американцев
 
В миреРоберт МаллиИранВашингтон (штат)СШАМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала