14:56 17.10.2022 (обновлено: 14:57 17.10.2022)
Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными
МИД Ирана: Тегеран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Иранская сторона готова продолжить осуществление достигнутого между Тегераном и Вашингтоном соглашения об обмене заключенными, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.
Ранее МИД Ирана сообщал о готовности незамедлительно выполнить соглашение с США по возвращению своих заключенных на родину.
"Мы готовы к реализации следующих этапов соглашения. Вся подготовительная работа сделана. Мы (Иран) надеемся, что США, руководствуясь гуманными соображениями, пойдут на продолжение обмена и освободят всех иранских заключенных", - приводит агентство ISNA слова Канаани.
Он также отметил, что Вашингтон ставит выполнение соглашения по обмену заключенными в зависимость от возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или "ядерной сделке"), который был подписан еще в 2015 году.
Переговоры между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными идут уже несколько лет. Однако наиболее активные контакты по этому поводу проводились последние полтора года наряду с венскими переговорами по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Американский истеблишмент не раз подчеркивал, что заключение соглашения об узниках может реанимировать ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Еще в конце 2021 года спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли отметил, что Вашингтон не заключит соглашение с Тегераном по СВПД, если Иран не освободит четырех граждан США: Эмада Шарги, Морада Тахбаза, а также двух бизнесменов, отца и сына, - Багера и Сиамака Намази. Однако уже в начале октября западные СМИ сообщили об освобождении Сиамака. Он был отпущен на неделю из тюрьмы в Иране. Его отец Багер был освобожден еще в 2018 году. Оба предпринимателя были осуждены в Иране за сотрудничество с враждебным правительством.