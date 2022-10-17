https://ria.ru/20221017/zaklyuchennye-1824614866.html

Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными

Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными - РИА Новости, 17.10.2022

Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными

Иранская сторона готова продолжить осуществление достигнутого между Тегераном и Вашингтоном соглашения об обмене заключенными, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:56

2022-10-17T14:56

2022-10-17T14:57

в мире

роберт малли

иран

вашингтон (штат)

сша

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:289:2775:1850_1920x0_80_0_0_8a144ac4812485db593853a6a68094b0.jpg

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Иранская сторона готова продолжить осуществление достигнутого между Тегераном и Вашингтоном соглашения об обмене заключенными, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.Ранее МИД Ирана сообщал о готовности незамедлительно выполнить соглашение с США по возвращению своих заключенных на родину."Мы готовы к реализации следующих этапов соглашения. Вся подготовительная работа сделана. Мы (Иран) надеемся, что США, руководствуясь гуманными соображениями, пойдут на продолжение обмена и освободят всех иранских заключенных", - приводит агентство ISNA слова Канаани.Он также отметил, что Вашингтон ставит выполнение соглашения по обмену заключенными в зависимость от возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или "ядерной сделке"), который был подписан еще в 2015 году.Переговоры между Тегераном и Вашингтоном об обмене заключенными идут уже несколько лет. Однако наиболее активные контакты по этому поводу проводились последние полтора года наряду с венскими переговорами по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Американский истеблишмент не раз подчеркивал, что заключение соглашения об узниках может реанимировать ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.Еще в конце 2021 года спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли отметил, что Вашингтон не заключит соглашение с Тегераном по СВПД, если Иран не освободит четырех граждан США: Эмада Шарги, Морада Тахбаза, а также двух бизнесменов, отца и сына, - Багера и Сиамака Намази. Однако уже в начале октября западные СМИ сообщили об освобождении Сиамака. Он был отпущен на неделю из тюрьмы в Иране. Его отец Багер был освобожден еще в 2018 году. Оба предпринимателя были осуждены в Иране за сотрудничество с враждебным правительством.

https://ria.ru/20221001/zhuralist-1820791684.html

https://ria.ru/20221016/gosdep-1824356770.html

иран

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, роберт малли, иран, вашингтон (штат), сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)