https://ria.ru/20221017/zakharova-1824688081.html

Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана

Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана - РИА Новости, 17.10.2022

Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:22

2022-10-17T18:22

2022-10-17T18:22

в мире

мария захарова

жозеп боррель

иран

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сша

евросоюз

мид ирана

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана, в случае доказательства поставки Ираном оружия в РФ.В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки "дополнительных" беспилотных летательных аппаратов в Россию.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине."А с подрывами "Северного потока" Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221014/zakharova-1824196584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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