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Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана - РИА Новости, 17.10.2022
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Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана
Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана - РИА Новости, 17.10.2022
Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:22
2022-10-17T18:22
в мире
мария захарова
жозеп боррель
иран
россия
сша
евросоюз
мид ирана
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана, в случае доказательства поставки Ираном оружия в РФ.В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки "дополнительных" беспилотных летательных аппаратов в Россию.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине."А с подрывами "Северного потока" Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
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в мире, мария захарова, жозеп боррель, иран, россия, сша, евросоюз, мид ирана, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Иран, Россия, США, Евросоюз, МИД Ирана, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
18:22 17.10.2022
 
Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана

Захарова о словах Борреля: после заявлений США о "Северном потоке" ЕС переключился на Иран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана, в случае доказательства поставки Ираном оружия в РФ.
В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки "дополнительных" беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
"А с подрывами "Северного потока" Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 20:21
Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции"
 
В миреМария ЗахароваЖозеп БоррельИранРоссияСШАЕвросоюзМИД ИранаСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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