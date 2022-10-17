https://ria.ru/20221017/zakharova-1824688081.html
Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана
Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана - РИА Новости, 17.10.2022
Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:22
2022-10-17T18:22
2022-10-17T18:22
в мире
мария захарова
жозеп боррель
иран
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мид ирана
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана, в случае доказательства поставки Ираном оружия в РФ.В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки "дополнительных" беспилотных летательных аппаратов в Россию.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине."А с подрывами "Северного потока" Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мария захарова, жозеп боррель, иран, россия, сша, евросоюз, мид ирана, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Иран, Россия, США, Евросоюз, МИД Ирана, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана
Захарова о словах Борреля: после заявлений США о "Северном потоке" ЕС переключился на Иран