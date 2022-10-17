https://ria.ru/20221017/vystavka-pristroystvo-1824689274.html

Выставка-пристройство бездомных щенят и кошек пройдет в Москве

Выставка-пристройство бездомных щенят и кошек пройдет в Москве - РИА Новости, 17.10.2022

Выставка-пристройство бездомных щенят и кошек пройдет в Москве

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:38

2022-10-17T18:38

2022-10-17T18:38

животные

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домашние животные

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 60 кошек и 15 очаровательных щенков из Центра "Юна" и благотворительного фонда "Подбери друга". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. Посетителей ожидает благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс". На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут. Мероприятие пройдет 22 октября с 12.00 до 18.00 на 1-ом и 2-ом этажах ТРЦ "Небо" по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, дом 3a, метро "Солнцево". Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20220331/sobaka-1780923237.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность, москва, общество, собаки, кошки