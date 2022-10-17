Выставка-пристройство бездомных щенят и кошек пройдет в Москве
© Юна-ФестАфиша выставки "Юна-Фест"
© Юна-Фест
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 60 кошек и 15 очаровательных щенков из Центра "Юна" и благотворительного фонда "Подбери друга". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
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Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
2 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
3 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
4 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
5 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
6 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
7 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
7 из 7
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидает благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.
Мероприятие пройдет 22 октября с 12.00 до 18.00 на 1-ом и 2-ом этажах ТРЦ "Небо" по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, дом 3a, метро "Солнцево".
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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