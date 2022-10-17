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В Тамбовской области каждый мобилизованный получит 50 тысяч рублей

В Тамбовской области каждый мобилизованный получит 50 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022

В Тамбовской области каждый мобилизованный получит 50 тысяч рублей

В Тамбовской области каждый мобилизованный получит 50 тысяч рублей, выплаты будут осуществляться на основании списков, полученных из военного комиссариата,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:06

2022-10-17T20:06

2022-10-17T20:06

тамбовская область

максим егоров

тамбовская область

частичная мобилизация в россии

общество

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ТАМБОВ, 17 окт - РИА Новости. В Тамбовской области каждый мобилизованный получит 50 тысяч рублей, выплаты будут осуществляться на основании списков, полученных из военного комиссариата, сообщил глава региона Максим Егоров.В понедельник Егоров принял участие мероприятии, посвященном проводам мобилизованных тамбовчан из учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в зону специальной военной операции.Глава Тамбовской области пообщался с ребятами и заверил, что их семьи будут обеспечены всем необходимым.Жители региона активно поддерживают военнослужащих, участвующих в спецоперации. Благотворительный фонд "Развитие Тамбовщины", созданный по инициативе предпринимательского сообщества области, собирает и распределяет собранные средства для участников военной спецоперации. На счёт фонда поступили почти 70 миллионов рублей, израсходованы 16,5 миллиона. В качестве благотворителей выступили 500 предприятий и организаций, а также тысяча физических лиц. Закупки производятся в соответствии с потребностями представителей воинских формирований. Средства направляются на конкретные нужды тамбовчан, которые принимают участие в специальной военной операции.Из Тамбовской области в зону СВО 7 октября отправились первые 50 военнослужащих.Глава региона поручил перезапустить работу регионального волонтерского штаба #МыВместе, который принимает заявки на помощь семьям военнослужащих по решению самого различного круга вопросов: от доставки продуктов до репетиторства с детьми.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819807688.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим егоров, тамбовская область, частичная мобилизация в россии, общество