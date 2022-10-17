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Ярославский губернатор поручил увеличить турпоток в село Вятское

Ярославский губернатор поручил увеличить турпоток в село Вятское - РИА Новости, 17.10.2022

Ярославский губернатор поручил увеличить турпоток в село Вятское

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил профильным ведомствам разработать план по увеличению турпотока в село Вятское Некрасовского района,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:18

2022-10-17T22:18

2022-10-17T22:18

ярославская область

михаил евраев

вятское

ярославская область

некрасовский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил профильным ведомствам разработать план по увеличению турпотока в село Вятское Некрасовского района, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник губернатор посетил село Вятское. Он познакомился с экспозициями ряда уникальных музеев, а также обсудил со специалистами сферы культуры и туризма планы по увеличению турпотока как в само Вятское, так и в Ярославскую область в целом.По мнению губернатора, нужно развивать информационные ресурсы, участвовать в федеральных программах, улучшать инфраструктуру и логистику. Ярославская область рассчитывает увеличить туристический поток в область в разы, подчеркнул Михаил Евраев. Он поручил руководителям профильных ведомств проработать план мероприятий по увеличению туристического потока в село Вятское на ближайший год, информирует областное правительство.По словам главы региона, перспективным направлением является включение проектов по развитию туристической инфраструктуры Вятского в программы корпорации "Туризм.РФ", которая занимается развитием внутреннего туризма в России на принципах государственно-частного партнерства.Участники встречи отметили, что хорошим подспорьем в части повышения посещаемости Вятского стал, в частности, ремонт автодороги Красный Профинтерн – Вятское, который начался досрочно по решению Михаила Евраева. На встрече обсуждались и планы по расширению партнерства Вятского с крупными операторами речных круизов. По мнению губернатора, Вятское может стать яркой точкой притяжения участников круизных программ."Задача – сделать так, чтобы это была подвижная история: туристы вышли, погуляли, поехали дальше. Если вы сумеете в финале выйти на водную историю по типу сити-туров, это будет самое лучшее", – подчеркнул Михаил Евраев.Самую большую выгоду от развития туризма, по словам губернатора, получают именно жители региона. Это и создание новых рабочих мест, и развитие малого бизнеса. Михаил Евраев резюмировал, что туризм – это один из трех локомотивов развития области наряду с промышленностью и агропромышленным комплексом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил евраев, вятское, ярославская область, некрасовский район