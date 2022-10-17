https://ria.ru/20221017/vsu-1824588440.html

"Ахмат" заявил о стабилизации ситуации на фронте

"Ахмат" заявил о стабилизации ситуации на фронте - РИА Новости, 17.10.2022

"Ахмат" заявил о стабилизации ситуации на фронте

Вооруженные формирования Украины увеличили число живой силы и техники на линии соприкосновения, но несмотря на это ситуация на фронте стабилизирована, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:23

2022-10-17T13:23

2022-10-17T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

украина

россия

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вооруженные формирования Украины увеличили число живой силы и техники на линии соприкосновения, но несмотря на это ситуация на фронте стабилизирована, сообщил секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов."Последние несколько дней на нашем участке фронта тоже была очень серьезная активизация противника. Только за вчера наши подразделения отразили семь контратак. …Сам фронт на сегодняшний день стабилизирован. Противник… отбивается с таким итогом, что у него, в конечном итоге, большие потери и в технике, и в живой силе", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, за вчерашний день на участке фронта, где находится спецподразделение "Ахмат", было уничтожено 15 танков противника и столько же БМП, более 150 человек. Также он отметил, что есть успехи под Артемовском, несмотря на большое количество сил противника."Инициатива находится на нашей стороне. Сейчас работа хорошо идет в Соледаре: подразделения… очень хорошо продвигаются, ежедневно перемещаются и освобождают все больше и больше территорий", - добавил Алаудинов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, апты алаудинов, украина, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины