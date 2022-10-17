https://ria.ru/20221017/vrachi-1824599049.html

Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь

Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь - РИА Новости, 17.10.2022

Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь

Тульские медики отправились в очередную командировку в подшефный Мариуполь, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:17

2022-10-17T14:17

2022-10-17T14:17

тульская область

алексей дюмин

мариуполь

врачи

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ТУЛА, 17 окт - РИА Новости. Тульские медики отправились в очередную командировку в подшефный Мариуполь, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, с июля этого года в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР по поручению главы Тульской области Алексея Дюмина медики региона оказывают мариупольцам медицинскую помощь."Прием горожан проводит уже третья смена тульских медработников. В группу медиков вошли 15 человек: семь врачей, пять медсестер, фельдшер, медицинский техник и водитель. В мобильной поликлинике работают лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, флюорографии, маммографии и стоматологической рентгенологии", - сказал собеседник агентства:Кроме того, для жителей проводят телемедицинские консультации из Тулы с узкими специалистами – эндокринологом, неврологом, кардиологом и онкологом."Как показала практика, многие мариупольцы нуждаются в помощи стоматолога. Чтобы усилить это направление на постоянной основе, тульские стоматологи привезли в городскую больницу Мариуполя специальное оборудование и расходные материалы. При помощи туляков был создан дополнительный современный стоматологический кабинет",- сказал представитель правительства.

https://ria.ru/20221007/zdorove-1822316260.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, мариуполь, врачи