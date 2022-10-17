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Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь - РИА Новости, 17.10.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221017/vrachi-1824599049.html
Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь
Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь - РИА Новости, 17.10.2022
Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь
Тульские медики отправились в очередную командировку в подшефный Мариуполь, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:17
2022-10-17T14:17
тульская область
алексей дюмин
мариуполь
врачи
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ТУЛА, 17 окт - РИА Новости. Тульские медики отправились в очередную командировку в подшефный Мариуполь, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, с июля этого года в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР по поручению главы Тульской области Алексея Дюмина медики региона оказывают мариупольцам медицинскую помощь."Прием горожан проводит уже третья смена тульских медработников. В группу медиков вошли 15 человек: семь врачей, пять медсестер, фельдшер, медицинский техник и водитель. В мобильной поликлинике работают лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, флюорографии, маммографии и стоматологической рентгенологии", - сказал собеседник агентства:Кроме того, для жителей проводят телемедицинские консультации из Тулы с узкими специалистами – эндокринологом, неврологом, кардиологом и онкологом."Как показала практика, многие мариупольцы нуждаются в помощи стоматолога. Чтобы усилить это направление на постоянной основе, тульские стоматологи привезли в городскую больницу Мариуполя специальное оборудование и расходные материалы. При помощи туляков был создан дополнительный современный стоматологический кабинет",- сказал представитель правительства.
https://ria.ru/20221007/zdorove-1822316260.html
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алексей дюмин, мариуполь, врачи
Тульская область, Алексей Дюмин, Мариуполь, врачи
14:17 17.10.2022
 

Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь

© Фото : Фото пресс-службы правительства Тульской области Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь
Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Фото пресс-службы правительства Тульской области
Тульские врачи вновь отправились в подшефный Мариуполь
Читать ria.ru в
ТУЛА, 17 окт - РИА Новости. Тульские медики отправились в очередную командировку в подшефный Мариуполь, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, с июля этого года в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР по поручению главы Тульской области Алексея Дюмина медики региона оказывают мариупольцам медицинскую помощь.
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:32Тульская область
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья
"Прием горожан проводит уже третья смена тульских медработников. В группу медиков вошли 15 человек: семь врачей, пять медсестер, фельдшер, медицинский техник и водитель. В мобильной поликлинике работают лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, флюорографии, маммографии и стоматологической рентгенологии", - сказал собеседник агентства:
Кроме того, для жителей проводят телемедицинские консультации из Тулы с узкими специалистами – эндокринологом, неврологом, кардиологом и онкологом.
"Как показала практика, многие мариупольцы нуждаются в помощи стоматолога. Чтобы усилить это направление на постоянной основе, тульские стоматологи привезли в городскую больницу Мариуполя специальное оборудование и расходные материалы. При помощи туляков был создан дополнительный современный стоматологический кабинет",- сказал представитель правительства.
 
Тульская областьАлексей ДюминМариупольврачи
 
 
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