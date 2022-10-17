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Парламентарии раскритиковали премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 17.10.2022
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Парламентарии раскритиковали премьер-министра Великобритании
Парламентарии раскритиковали премьер-министра Великобритании - РИА Новости, 17.10.2022
Парламентарии раскритиковали премьер-министра Великобритании
Британские парламентарии раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая не явилась на начало парламентского заседания, чтобы ответить на... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:14
2022-10-17T20:14
в мире
лиз трасс
великобритания
джереми хант
шотландия
пенни мордонт
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Британские парламентарии раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая не явилась на начало парламентского заседания, чтобы ответить на вопросы о провале ее экономической политики.В понедельник новый глава минфина Великобритании Джереми Хант отменил почти все меры скандального плана поддержки экономики страны, разработанного его предшественником Квази Квартенгом и британским правительством во главе с Трасс. Позже стало известно, что Трасс не явилась на начало заседания, чтобы лично ответить на вопросы парламентариев о ее неудачной экономической политике, вместо нее это делала лидер палаты общин Пенни Мордонт. Трансляция велась на сайте британского парламента."Я приношу извинения лидеру оппозиции и парламенту, премьер-министр задержалась по неотложным делам", - заявила Мордонт от лица Трасс в начале заседания парламента. В этот момент многие депутаты громко рассмеялись."Я думаю, что при этом консервативном правительстве каждый сможет побывать премьер-министром по 15 минут", - ответил с насмешкой лидер оппозиционной партии лейбористов, отметив, что правительство Трасс потеряло доверие."Где же министр?.. Эта униженная премьер-министр (Лиз Трасс) просто не может долго продержаться", - заявила заместитель лидера Национальной партии Шотландии в палате общин Кирстен Освальд, отметив, что Мордонт "пробуется" на новую должность в качестве британского премьера.Многие парламентарии упрекали Трасс в том, что она "прячется", в то время как страна переживает экономический кризис по вине ее правительства и разработанного им плана по поддержке экономики.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс во время пресс-конференции объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве её предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. Отмена запланированного повышения являлась одной из мер плана поддержки экономики и предполагала, что больше предприятий будут инвестировать в экономику Великобритании. В пятницу в отставку подал автор скандального плана, министр финансов Квази Квартенг, которого на этом посту сменил экс-глава британского МИД Джереми Хант.
https://ria.ru/20221017/trass-1824420750.html
https://ria.ru/20221017/mordont-1824491032.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, джереми хант, шотландия, пенни мордонт
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Джереми Хант, Шотландия, Пенни Мордонт
20:14 17.10.2022
 
Парламентарии раскритиковали премьер-министра Великобритании

Парламентарии осудили премьер-министра Великобритании Трасс за неявку на начало заседания

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Британские парламентарии раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая не явилась на начало парламентского заседания, чтобы ответить на вопросы о провале ее экономической политики.
В понедельник новый глава минфина Великобритании Джереми Хант отменил почти все меры скандального плана поддержки экономики страны, разработанного его предшественником Квази Квартенгом и британским правительством во главе с Трасс. Позже стало известно, что Трасс не явилась на начало заседания, чтобы лично ответить на вопросы парламентариев о ее неудачной экономической политике, вместо нее это делала лидер палаты общин Пенни Мордонт. Трансляция велась на сайте британского парламента.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
08:00
В Британии уже ищут замену Лиз Трасс
"Я приношу извинения лидеру оппозиции и парламенту, премьер-министр задержалась по неотложным делам", - заявила Мордонт от лица Трасс в начале заседания парламента. В этот момент многие депутаты громко рассмеялись.
"Я думаю, что при этом консервативном правительстве каждый сможет побывать премьер-министром по 15 минут", - ответил с насмешкой лидер оппозиционной партии лейбористов, отметив, что правительство Трасс потеряло доверие.
"Где же министр?.. Эта униженная премьер-министр (Лиз Трасс) просто не может долго продержаться", - заявила заместитель лидера Национальной партии Шотландии в палате общин Кирстен Освальд, отметив, что Мордонт "пробуется" на новую должность в качестве британского премьера.
Многие парламентарии упрекали Трасс в том, что она "прячется", в то время как страна переживает экономический кризис по вине ее правительства и разработанного им плана по поддержке экономики.
Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
02:31
Лидер палаты общин Британии призвала работать с Трасс
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт.
Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс во время пресс-конференции объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве её предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. Отмена запланированного повышения являлась одной из мер плана поддержки экономики и предполагала, что больше предприятий будут инвестировать в экономику Великобритании. В пятницу в отставку подал автор скандального плана, министр финансов Квази Квартенг, которого на этом посту сменил экс-глава британского МИД Джереми Хант.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
02:15
СМИ: высокопоставленные консерваторы обсудили возможную отставку Трасс
 
В миреЛиз ТрассВеликобританияДжереми ХантШотландияПенни Мордонт
 
 
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