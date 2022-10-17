https://ria.ru/20221017/vkontakte-1824559175.html
Во "Вконтакте" выявили ЛГБТ-сообщества с детьми, заявила Львова-Белова
Во "Вконтакте" выявили ЛГБТ-сообщества с детьми, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 17.10.2022
Во "Вконтакте" выявили ЛГБТ-сообщества с детьми, заявила Львова-Белова
Юристы аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка выявили 2,5 тысячи сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где состоят дети, а также... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:00
2022-10-17T12:00
2022-10-17T12:00
общество
мария львова-белова
россия
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80910675fce813b935233345d097bcf4.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Юристы аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка выявили 2,5 тысячи сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где состоят дети, а также онлайн-игры, где герои являются людьми нетрадиционной ориентации, заявила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова."В ходе мониторинга соцсети "ВКонтакте" выявили 2,5 тысяч сообществ, посвящённых ЛГБТ тематике, причем в некоторых группах состоит более 150 участников, часть из них - это несовершеннолетние", - сказала Львова-Белова во время парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Она также рассказала, что юристы аппарата выявили онлайн-игры с героями нетрадиционной ориентации, но их нельзя заблокировать из-за маркировки."Совсем недавно мои юристы выявили целую серию онлайн-игр, где герои нетрадиционной ориентации. И мы не можем это блокировать, потому что маркировка 18+, но я знаю, что одним кликом наши дети доступ к таким играм получают", - сказала Львова-Белова.В июле депутаты Госдумы от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Хинштейн подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторы предлагают распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.
https://ria.ru/20221017/proverka-1824543523.html
https://ria.ru/20221017/kontent-1824556077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe9dba419ede4a4a10655ef5b218fad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария львова-белова, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Мария Львова-Белова, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
Во "Вконтакте" выявили ЛГБТ-сообщества с детьми, заявила Львова-Белова
Львова-Белова: во "Вконтакте" выявили более двух тысяч ЛГБТ-сообществ, где состоят дети
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Юристы аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка выявили 2,5 тысячи сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где состоят дети, а также онлайн-игры, где герои являются людьми нетрадиционной ориентации, заявила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.
"В ходе мониторинга соцсети "ВКонтакте" выявили 2,5 тысяч сообществ, посвящённых ЛГБТ тематике, причем в некоторых группах состоит более 150 участников, часть из них - это несовершеннолетние", - сказала Львова-Белова во время парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Она также рассказала, что юристы аппарата выявили онлайн-игры с героями нетрадиционной ориентации, но их нельзя заблокировать из-за маркировки.
"Совсем недавно мои юристы выявили целую серию онлайн-игр, где герои нетрадиционной ориентации. И мы не можем это блокировать, потому что маркировка 18+, но я знаю, что одним кликом наши дети доступ к таким играм получают", - сказала Львова-Белова.
В июле депутаты Госдумы
от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР
внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Хинштейн подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторы предлагают распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.