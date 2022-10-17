https://ria.ru/20221017/vkontakte-1824559175.html

Во "Вконтакте" выявили ЛГБТ-сообщества с детьми, заявила Львова-Белова

Во "Вконтакте" выявили ЛГБТ-сообщества с детьми, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 17.10.2022

Во "Вконтакте" выявили ЛГБТ-сообщества с детьми, заявила Львова-Белова

Юристы аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка выявили 2,5 тысячи сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где состоят дети, а также... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:00

2022-10-17T12:00

2022-10-17T12:00

общество

мария львова-белова

россия

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Юристы аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка выявили 2,5 тысячи сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где состоят дети, а также онлайн-игры, где герои являются людьми нетрадиционной ориентации, заявила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова."В ходе мониторинга соцсети "ВКонтакте" выявили 2,5 тысяч сообществ, посвящённых ЛГБТ тематике, причем в некоторых группах состоит более 150 участников, часть из них - это несовершеннолетние", - сказала Львова-Белова во время парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Она также рассказала, что юристы аппарата выявили онлайн-игры с героями нетрадиционной ориентации, но их нельзя заблокировать из-за маркировки."Совсем недавно мои юристы выявили целую серию онлайн-игр, где герои нетрадиционной ориентации. И мы не можем это блокировать, потому что маркировка 18+, но я знаю, что одним кликом наши дети доступ к таким играм получают", - сказала Львова-Белова.В июле депутаты Госдумы от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Хинштейн подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторы предлагают распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.

https://ria.ru/20221017/proverka-1824543523.html

https://ria.ru/20221017/kontent-1824556077.html

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общество, мария львова-белова, россия, госдума рф, лдпр