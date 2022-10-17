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Пользователи ВКонтакте рассказали о путешествиях с туристическим кешбэком - РИА Новости, 17.10.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали о путешествиях с туристическим кешбэком
Пользователи ВКонтакте рассказали о путешествиях с туристическим кешбэком - РИА Новости, 17.10.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали о путешествиях с туристическим кешбэком
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:52
2022-10-17T11:52
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, воспользовались ли они туристическим кешбэком.Варианты ответа были: да, оплатил и съездил; оплатил, но еще не съездил; не успел; не планировал участвовать в программе; я не путешествую.В итоге большинство подписчиков ответили, что не путешествуют. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не успел воспользоваться программой — около 24% проголосовавших. Не планировали участвовать в программе 22% подписчиков. Оплатили поездку с помощью кешбэка и съездили в путешествие всего 8% пользователей. Меньше всего пользователей оплатили путевку, но еще не съездили на отдых. Таких оказался 1%.В комментариях многие пользователи написали, что ничего не знают о программе туристического кешбэка.
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353
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ВКонтакте
11:52 17.10.2022
 
Пользователи ВКонтакте рассказали о путешествиях с туристическим кешбэком

Пользователи рассказали, воспользовались ли они программой туристического кешбэка

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, воспользовались ли они туристическим кешбэком.
Варианты ответа были: да, оплатил и съездил; оплатил, но еще не съездил; не успел; не планировал участвовать в программе; я не путешествую.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не путешествуют. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не успел воспользоваться программой — около 24% проголосовавших. Не планировали участвовать в программе 22% подписчиков. Оплатили поездку с помощью кешбэка и съездили в путешествие всего 8% пользователей. Меньше всего пользователей оплатили путевку, но еще не съездили на отдых. Таких оказался 1%.
В комментариях многие пользователи написали, что ничего не знают о программе туристического кешбэка.
 
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