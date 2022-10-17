https://ria.ru/20221017/vkontakte-1824556506.html

Пользователи ВКонтакте рассказали о путешествиях с туристическим кешбэком

Пользователи ВКонтакте рассказали о путешествиях с туристическим кешбэком - РИА Новости, 17.10.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали о путешествиях с туристическим кешбэком

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:52

2022-10-17T11:52

2022-10-17T11:52

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, воспользовались ли они туристическим кешбэком.Варианты ответа были: да, оплатил и съездил; оплатил, но еще не съездил; не успел; не планировал участвовать в программе; я не путешествую.В итоге большинство подписчиков ответили, что не путешествуют. Так проголосовали 42% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не успел воспользоваться программой — около 24% проголосовавших. Не планировали участвовать в программе 22% подписчиков. Оплатили поездку с помощью кешбэка и съездили в путешествие всего 8% пользователей. Меньше всего пользователей оплатили путевку, но еще не съездили на отдых. Таких оказался 1%.В комментариях многие пользователи написали, что ничего не знают о программе туристического кешбэка.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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