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СК проверит данные об украинских националистических лагерях для подростков

СК проверит данные об украинских националистических лагерях для подростков - РИА Новости, 17.10.2022

СК проверит данные об украинских националистических лагерях для подростков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные, что украинские националисты уже 8 лет вербуют подростков, где в лагерях РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:30

2022-10-17T15:30

2022-10-17T15:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

александр бастрыкин

происшествия

донецкая народная республика

луганская народная республика

европа

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные, что украинские националисты уже 8 лет вербуют подростков, где в лагерях учат "убивать русских", сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проверить информацию о том, что украинские спецслужбы начали вербовать подростков для совершения терактов. По итогам проверки поручено принять процессуальное решение", - говорится в сообщении.Отмечается, что в эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания еще с 2014 года начали открывать лагеря, где детей с раннего возраста учат воевать и "убивать русских".Добавляется, что ранее был выявлен факт того, как СБУ завербовала подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР, за это мальчику обещали поездку в Европу. Подросток по ошибке ранил другого человека. Данный факт изучается российскими следователями в рамках уголовного дела.

https://ria.ru/20220920/agent-1818180107.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, александр бастрыкин, происшествия, донецкая народная республика, луганская народная республика, европа