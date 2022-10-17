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СК проверит данные об украинских националистических лагерях для подростков
СК проверит данные об украинских националистических лагерях для подростков - РИА Новости, 17.10.2022
СК проверит данные об украинских националистических лагерях для подростков
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные, что украинские националисты уже 8 лет вербуют подростков, где в лагерях РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:30
2022-10-17T15:30
2022-10-17T15:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
александр бастрыкин
происшествия
донецкая народная республика
луганская народная республика
европа
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные, что украинские националисты уже 8 лет вербуют подростков, где в лагерях учат "убивать русских", сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проверить информацию о том, что украинские спецслужбы начали вербовать подростков для совершения терактов. По итогам проверки поручено принять процессуальное решение", - говорится в сообщении.Отмечается, что в эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания еще с 2014 года начали открывать лагеря, где детей с раннего возраста учат воевать и "убивать русских".Добавляется, что ранее был выявлен факт того, как СБУ завербовала подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР, за это мальчику обещали поездку в Европу. Подросток по ошибке ранил другого человека. Данный факт изучается российскими следователями в рамках уголовного дела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, александр бастрыкин, происшествия, донецкая народная республика, луганская народная республика, европа
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Александр Бастрыкин, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Европа
СК проверит данные об украинских националистических лагерях для подростков
СК изучит данные о вербовке украинскими националистами подростков для совершения терактов