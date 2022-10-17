https://ria.ru/20221017/vandalizm-1824688767.html
Ростовчанин испортил патриотические баннеры, покаялся и ушел добровольцем
Ростовчанин испортил патриотические баннеры, покаялся и ушел добровольцем - РИА Новости, 17.10.2022
Ростовчанин испортил патриотические баннеры, покаялся и ушел добровольцем
Житель Ростова-на-Дону залил краской несколько плакатов с изображением участников спецоперации, а затем, с его слов, раскаялся и записался добровольцем в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:27
2022-10-17T18:27
2022-10-17T18:27
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
россия
ростовская область
ростов-на-дону
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону залил краской несколько плакатов с изображением участников спецоперации, а затем, с его слов, раскаялся и записался добровольцем в качестве военного медика, сообщает пресс-служба УФСБ России по области."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области установлен гражданин, совершивший акты вандализма, залив красной краской плакаты, посвященные героям России - участникам спецоперации", - говорится в сообщении. Им оказался 32-летний врач-невролог больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска. В ходе опроса он пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что залил краской плакаты с фотографиями военных в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и на трассе М-4 "Дон", "исходя из своих убеждений"."В настоящее время я осознал пагубность своих действий, приношу свои извинения родственникам погибших героев и жителям Ростовской области. Мною принято добровольное решение принять участие в спецоперации в качестве военного медика", - сообщил мужчина на видео, предоставленном УФСБ России по Ростовской области.
https://ria.ru/20220823/prigovor-1811593901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, ростовская область, ростов-на-дону, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ростовчанин испортил патриотические баннеры, покаялся и ушел добровольцем
Ростовчанин залил краской плакаты с российскими военными, но раскаялся и ушел добровольцем