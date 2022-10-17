https://ria.ru/20221017/vandalizm-1824688767.html

Ростовчанин испортил патриотические баннеры, покаялся и ушел добровольцем

Ростовчанин испортил патриотические баннеры, покаялся и ушел добровольцем - РИА Новости, 17.10.2022

Ростовчанин испортил патриотические баннеры, покаялся и ушел добровольцем

Житель Ростова-на-Дону залил краской несколько плакатов с изображением участников спецоперации, а затем, с его слов, раскаялся и записался добровольцем в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:27

2022-10-17T18:27

2022-10-17T18:27

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

россия

ростовская область

ростов-на-дону

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону залил краской несколько плакатов с изображением участников спецоперации, а затем, с его слов, раскаялся и записался добровольцем в качестве военного медика, сообщает пресс-служба УФСБ России по области."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области установлен гражданин, совершивший акты вандализма, залив красной краской плакаты, посвященные героям России - участникам спецоперации", - говорится в сообщении. Им оказался 32-летний врач-невролог больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска. В ходе опроса он пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что залил краской плакаты с фотографиями военных в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и на трассе М-4 "Дон", "исходя из своих убеждений"."В настоящее время я осознал пагубность своих действий, приношу свои извинения родственникам погибших героев и жителям Ростовской области. Мною принято добровольное решение принять участие в спецоперации в качестве военного медика", - сообщил мужчина на видео, предоставленном УФСБ России по Ростовской области.

https://ria.ru/20220823/prigovor-1811593901.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, ростовская область, ростов-на-дону, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр