https://ria.ru/20221017/usloviya-1824747323.html
Бречалов проверил условия мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области
Бречалов проверил условия мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области - РИА Новости, 17.10.2022
Бречалов проверил условия мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области
Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с мобилизованными из региона на месте боевого слаживания в Саратовской области и проверил условия их быта и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:57
2022-10-17T22:57
2022-10-17T22:59
здоровье - общество
александр бречалов
саратовская область
досааф
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с мобилизованными из региона на месте боевого слаживания в Саратовской области и проверил условия их быта и организацию тренировок.По данным пресс-службы, некоторые мобилизованные находятся здесь уже более 20 дней – проходят теоретические и практические занятия. Глава Удмуртии осмотрел объекты учебно-материальной базы, места размещения и питания, доставил мобильные кнопочные телефоны - такими аппаратами здесь обеспечат каждого.В общении с бойцами Александр Бречалов напомнил, что мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат региональную меру поддержки — 50 тысяч рублей. Она положена всем, кто пришёл в военкомат после 21 сентября и получил статус военнослужащего. Часть мужчин подтвердили, что выплата уже дошла. Глава Удмуртии заверил, что выплату получит каждый, информируют в пресс-службе.Бречалов подчеркнул, что на постоянной основе поддерживается контакт с матерями, супругами и близкими мобилизованных. "Вопросов поступает множество и на разные темы. По каждой семье ведём специальный документ — связываемся с представителями и определяем первостепенные запросы, стараемся помочь. Ни одну просьбу - и самих бойцов - без внимания не оставим", - цитирует пресс-служба главу региона.По данным пресс-службы, ответив на вопросы, в конце беседы глава Удмуртии подытожил, что здесь все условия для тренировок, учебно-материальная база, и самое главное — опытные инструкторы с боевым опытом. "Мы со своей стороны постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы поддержать вас и ваши семьи", — заключил он.Ранее сообщалось, что в Удмуртии на базе биатлонного комплекса имени Демидова инструкторы ДОСААФ организуют занятия для мужчин, желающих освежить свои знания и навыки. В течение рабочей недели вечером проводятся теоретические занятия, в выходные — практические. Курс уже прошли около 100 жителей республики.
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822893887.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, александр бречалов, саратовская область, досааф, частичная мобилизация в россии
Здоровье - Общество, Александр Бречалов, Саратовская область, ДОСААФ, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
22:57 17.10.2022 (обновлено: 22:59 17.10.2022)
Бречалов проверил условия мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области
Губернатор Бречалов проверил условия мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области
УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с мобилизованными из региона на месте боевого слаживания в Саратовской области и проверил условия их быта и организацию тренировок.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов находится с рабочим визитом в Саратовской области. В Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения Министерства обороны Российской Федерации он встретился с мобилизованными из республики, которые проходят там обучение и боевое слаживание", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, некоторые мобилизованные находятся здесь уже более 20 дней – проходят теоретические и практические занятия. Глава Удмуртии осмотрел объекты учебно-материальной базы, места размещения и питания, доставил мобильные кнопочные телефоны - такими аппаратами здесь обеспечат каждого.
В общении с бойцами Александр Бречалов напомнил, что мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат региональную меру поддержки — 50 тысяч рублей. Она положена всем, кто пришёл в военкомат после 21 сентября и получил статус военнослужащего. Часть мужчин подтвердили, что выплата уже дошла. Глава Удмуртии заверил, что выплату получит каждый, информируют в пресс-службе.
Бречалов подчеркнул, что на постоянной основе поддерживается контакт с матерями, супругами и близкими мобилизованных. "Вопросов поступает множество и на разные темы. По каждой семье ведём специальный документ — связываемся с представителями и определяем первостепенные запросы, стараемся помочь. Ни одну просьбу - и самих бойцов - без внимания не оставим", - цитирует пресс-служба главу региона.
По данным пресс-службы, ответив на вопросы, в конце беседы глава Удмуртии подытожил, что здесь все условия для тренировок, учебно-материальная база, и самое главное — опытные инструкторы с боевым опытом. "Мы со своей стороны постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы поддержать вас и ваши семьи", — заключил он.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии на базе биатлонного комплекса имени Демидова инструкторы ДОСААФ
организуют занятия для мужчин, желающих освежить свои знания и навыки. В течение рабочей недели вечером проводятся теоретические занятия, в выходные — практические. Курс уже прошли около 100 жителей республики.