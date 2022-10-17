https://ria.ru/20221017/usloviya-1824747323.html

Бречалов проверил условия мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области

Бречалов проверил условия мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области - РИА Новости, 17.10.2022

Бречалов проверил условия мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с мобилизованными из региона на месте боевого слаживания в Саратовской области и проверил условия их быта и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:57

2022-10-17T22:57

2022-10-17T22:59

здоровье - общество

александр бречалов

саратовская область

досааф

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с мобилизованными из региона на месте боевого слаживания в Саратовской области и проверил условия их быта и организацию тренировок.По данным пресс-службы, некоторые мобилизованные находятся здесь уже более 20 дней – проходят теоретические и практические занятия. Глава Удмуртии осмотрел объекты учебно-материальной базы, места размещения и питания, доставил мобильные кнопочные телефоны - такими аппаратами здесь обеспечат каждого.В общении с бойцами Александр Бречалов напомнил, что мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат региональную меру поддержки — 50 тысяч рублей. Она положена всем, кто пришёл в военкомат после 21 сентября и получил статус военнослужащего. Часть мужчин подтвердили, что выплата уже дошла. Глава Удмуртии заверил, что выплату получит каждый, информируют в пресс-службе.Бречалов подчеркнул, что на постоянной основе поддерживается контакт с матерями, супругами и близкими мобилизованных. "Вопросов поступает множество и на разные темы. По каждой семье ведём специальный документ — связываемся с представителями и определяем первостепенные запросы, стараемся помочь. Ни одну просьбу - и самих бойцов - без внимания не оставим", - цитирует пресс-служба главу региона.По данным пресс-службы, ответив на вопросы, в конце беседы глава Удмуртии подытожил, что здесь все условия для тренировок, учебно-материальная база, и самое главное — опытные инструкторы с боевым опытом. "Мы со своей стороны постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы поддержать вас и ваши семьи", — заключил он.Ранее сообщалось, что в Удмуртии на базе биатлонного комплекса имени Демидова инструкторы ДОСААФ организуют занятия для мужчин, желающих освежить свои знания и навыки. В течение рабочей недели вечером проводятся теоретические занятия, в выходные — практические. Курс уже прошли около 100 жителей республики.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822893887.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, александр бречалов, саратовская область, досааф, частичная мобилизация в россии