https://ria.ru/20221017/ukraina-1824622903.html

"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине

"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине - РИА Новости, 17.10.2022

"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине

Украинский энергохолдинг "ДТЭК" заявляет о повреждении одной из своих теплоэлектростанций в результате обстрела. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:27

2022-10-17T15:27

2022-10-17T15:27

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" заявляет о повреждении одной из своих теплоэлектростанций в результате обстрела."В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго".... Это не первый энергетический объект "ДТЭК Энерго", который подвергся атаке со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС. Сегодня ударами было повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет позволять ситуация в области безопасности, сотрудники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работу по ликвидации последствий и восстановлению работы. На данный момент ради безопасности на станции находятся только сотрудники, которые критически необходимы. Все остальные работают в удаленном режиме", - говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дтэк, украина, вооруженные силы рф