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"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824622903.html
"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине
"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине - РИА Новости, 17.10.2022
"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине
Украинский энергохолдинг "ДТЭК" заявляет о повреждении одной из своих теплоэлектростанций в результате обстрела. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:27
2022-10-17T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
дтэк
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" заявляет о повреждении одной из своих теплоэлектростанций в результате обстрела."В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго".... Это не первый энергетический объект "ДТЭК Энерго", который подвергся атаке со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС. Сегодня ударами было повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет позволять ситуация в области безопасности, сотрудники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работу по ликвидации последствий и восстановлению работы. На данный момент ради безопасности на станции находятся только сотрудники, которые критически необходимы. Все остальные работают в удаленном режиме", - говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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в мире, дтэк, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДТЭК, Украина, Вооруженные силы РФ
15:27 17.10.2022
 
"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине

"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине в результате обстрела

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" заявляет о повреждении одной из своих теплоэлектростанций в результате обстрела.
"В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго".... Это не первый энергетический объект "ДТЭК Энерго", который подвергся атаке со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС. Сегодня ударами было повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет позволять ситуация в области безопасности, сотрудники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работу по ликвидации последствий и восстановлению работы. На данный момент ради безопасности на станции находятся только сотрудники, которые критически необходимы. Все остальные работают в удаленном режиме", - говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДТЭКУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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