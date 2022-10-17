"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине
"ДТЭК" заявил о повреждении одной из теплоэлектростанций на Украине в результате обстрела
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" заявляет о повреждении одной из своих теплоэлектростанций в результате обстрела.
"В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго".... Это не первый энергетический объект "ДТЭК Энерго", который подвергся атаке со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС. Сегодня ударами было повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет позволять ситуация в области безопасности, сотрудники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работу по ликвидации последствий и восстановлению работы. На данный момент ради безопасности на станции находятся только сотрудники, которые критически необходимы. Все остальные работают в удаленном режиме", - говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.
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Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.