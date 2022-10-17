https://ria.ru/20221017/udmurtiya-1824585788.html

В Удмуртии около ста жителей прошли курс военной подготовки на базе ДОСААФ

В Удмуртии около ста жителей прошли курс военной подготовки на базе ДОСААФ - РИА Новости, 17.10.2022

В Удмуртии около ста жителей прошли курс военной подготовки на базе ДОСААФ

Около ста жителей Удмуртии прошли военную подготовку на базе регионального ДОСААФ, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:14

2022-10-17T13:14

2022-10-17T13:14

удмуртская республика

общество

досааф

александр бречалов

частичная мобилизация в россии

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 17 окт – РИА Новости. Около ста жителей Удмуртии прошли военную подготовку на базе регионального ДОСААФ, сообщили в пресс-службе главы республики.Ранее глава региона Александр Бречалов решил организовать на территории республики курсы специальной военной подготовки для мужчин призывного возраста, готовых добровольно участвовать в спецоперации и для тех, кто подходит под условия мобилизации. Подготовку организовал ДОСААФ Удмуртии."В Удмуртии продолжаются занятия на курсах по начальной военной подготовке. Каждую субботу и воскресенье на базе биатлонного комплекса имени Демидова опытные инструкторы ДОСААФ проводят занятия для мужчин, желающих освежить свои знания и навыки", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что в течение рабочей недели вечером проводятся теоретические занятия, в выходные курсанты переходят к практике.По данным властей, с начала занятий практический курс прошли около 100 жителей Удмуртии, среди них служившие мужчины, и те, кто не был в армии. В основном это граждане, которые по различным параметрам подпадают под условия частичной мобилизации: служили в армии, имеют боевой опыт и необходимые военно-учетные специальности.В пресс-службе главы региона рассказали, что одним из участников подготовки стал председатель гордумы Можги Андрей Чернов. Он решил добровольно отправиться в рамках частичной мобилизации на переподготовку вместе с другими жителями республики. "У меня повестка в кармане. Я в армии не служил, начальную военную подготовку проходил в школе и училище. Но всё равно всё меняется, и старые навыки нужно было освежить. Опытные инструкторы, которые имеют боевой опыт, объясняют азы, настраивают на нужную волну. Есть определенное волнение, при общении с ними волнение трансформируется в уверенность", - цитирует пресс-служба Чернова.

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем 21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины. 2022-10-17T13:14 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, досааф, александр бречалов, частичная мобилизация в россии, удмуртская республика (удмуртия)