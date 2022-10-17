https://ria.ru/20221017/udmurtiya-1824585788.html
В Удмуртии около ста жителей прошли курс военной подготовки на базе ДОСААФ
В Удмуртии около ста жителей прошли курс военной подготовки на базе ДОСААФ - РИА Новости, 17.10.2022
В Удмуртии около ста жителей прошли курс военной подготовки на базе ДОСААФ
Около ста жителей Удмуртии прошли военную подготовку на базе регионального ДОСААФ, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:14
2022-10-17T13:14
2022-10-17T13:14
удмуртская республика
общество
досааф
александр бречалов
частичная мобилизация в россии
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Около ста жителей Удмуртии прошли военную подготовку на базе регионального ДОСААФ, сообщили в пресс-службе главы республики.Ранее глава региона Александр Бречалов решил организовать на территории республики курсы специальной военной подготовки для мужчин призывного возраста, готовых добровольно участвовать в спецоперации и для тех, кто подходит под условия мобилизации. Подготовку организовал ДОСААФ Удмуртии."В Удмуртии продолжаются занятия на курсах по начальной военной подготовке. Каждую субботу и воскресенье на базе биатлонного комплекса имени Демидова опытные инструкторы ДОСААФ проводят занятия для мужчин, желающих освежить свои знания и навыки", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что в течение рабочей недели вечером проводятся теоретические занятия, в выходные курсанты переходят к практике.По данным властей, с начала занятий практический курс прошли около 100 жителей Удмуртии, среди них служившие мужчины, и те, кто не был в армии. В основном это граждане, которые по различным параметрам подпадают под условия частичной мобилизации: служили в армии, имеют боевой опыт и необходимые военно-учетные специальности.В пресс-службе главы региона рассказали, что одним из участников подготовки стал председатель гордумы Можги Андрей Чернов. Он решил добровольно отправиться в рамках частичной мобилизации на переподготовку вместе с другими жителями республики. "У меня повестка в кармане. Я в армии не служил, начальную военную подготовку проходил в школе и училище. Но всё равно всё меняется, и старые навыки нужно было освежить. Опытные инструкторы, которые имеют боевой опыт, объясняют азы, настраивают на нужную волну. Есть определенное волнение, при общении с ними волнение трансформируется в уверенность", - цитирует пресс-служба Чернова.
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824585107_14:0:901:665_1920x0_80_0_0_d70f8baad2c8752d6eaf27f6d18ccbf9.jpg
"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
2022-10-17T13:14
true
PT2M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, досааф, александр бречалов, частичная мобилизация в россии, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, ДОСААФ, Александр Бречалов, Частичная мобилизация в России, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии около ста жителей прошли курс военной подготовки на базе ДОСААФ
Сто мужчин призывного возраста в Удмуртии прошли курс военной подготовки на базе ДОСААФ
УФА, 17 окт – РИА Новости.
Около ста жителей Удмуртии прошли военную подготовку на базе регионального ДОСААФ, сообщили
в пресс-службе главы республики.
Ранее глава региона Александр Бречалов
решил организовать на территории республики курсы специальной военной подготовки для мужчин призывного возраста, готовых добровольно участвовать в спецоперации и для тех, кто подходит под условия мобилизации. Подготовку организовал ДОСААФ Удмуртии.
"В Удмуртии продолжаются занятия на курсах по начальной военной подготовке. Каждую субботу и воскресенье на базе биатлонного комплекса имени Демидова опытные инструкторы ДОСААФ проводят занятия для мужчин, желающих освежить свои знания и навыки", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что в течение рабочей недели вечером проводятся теоретические занятия, в выходные курсанты переходят к практике.
"Мы даем элементарные вещи, которые необходимы в любых войсках и подразделениях. Это первая помощь, передвижение в машине, правильность изготовки оружия из различных положений. И линейная тактика – перемещение в составе подразделения", - приводятся слова и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Олега Большакова.
По данным властей, с начала занятий практический курс прошли около 100 жителей Удмуртии, среди них служившие мужчины, и те, кто не был в армии. В основном это граждане, которые по различным параметрам подпадают под условия частичной мобилизации: служили в армии, имеют боевой опыт и необходимые военно-учетные специальности.
В пресс-службе главы региона рассказали, что одним из участников подготовки стал председатель гордумы Можги Андрей Чернов. Он решил добровольно отправиться в рамках частичной мобилизации на переподготовку вместе с другими жителями республики. "У меня повестка в кармане. Я в армии не служил, начальную военную подготовку проходил в школе и училище. Но всё равно всё меняется, и старые навыки нужно было освежить. Опытные инструкторы, которые имеют боевой опыт, объясняют азы, настраивают на нужную волну. Есть определенное волнение, при общении с ними волнение трансформируется в уверенность", - цитирует пресс-служба Чернова.