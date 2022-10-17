https://ria.ru/20221017/turtsiya-1824604561.html

Чавушоглу заявил о готовности к встрече с главой МИД Армении

Чавушоглу заявил о готовности к встрече с главой МИД Армении - РИА Новости, 17.10.2022

Чавушоглу заявил о готовности к встрече с главой МИД Армении

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов к встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном, но конкретики по дате пока нет. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:22

2022-10-17T14:22

2022-10-17T14:22

в мире

мевлют чавушоглу

арарат мирзоян

никол пашинян

турция

армения

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АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов к встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном, но конкретики по дате пока нет.Ранее Чавушоглу говорил, что четыре встречи спецпредставителей по нормализации отношений проходили в третьих странах, однако в Праге президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян достигли договоренности о встречах на территориях Турции и Армении."Мы всегда готовы к такой встрече, подобное рандеву было в ходе Дипломатического форума в Анталье. Для нас проблем нет, но никакой конкретики по дате на данный момент нет", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле.По его словам, спецпредставители Турции и Армении поддерживают связь для проведения очередной встречи в рамках процесса нормализации."Как я уже заявлял, достигнута договоренность о том, что отныне эти встречи будут проходить на территории либо Турции, либо Армении", - подчеркнул глава турецкой дипломатии.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816460298.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824263098.html

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в мире, мевлют чавушоглу, арарат мирзоян, никол пашинян, турция, армения