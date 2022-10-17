Чавушоглу заявил о готовности к встрече с главой МИД Армении
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о готовности к встрече с армянским коллегой Мирзояном
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов к встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном, но конкретики по дате пока нет.
Ранее Чавушоглу говорил, что четыре встречи спецпредставителей по нормализации отношений проходили в третьих странах, однако в Праге президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян достигли договоренности о встречах на территориях Турции и Армении.
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По его словам, спецпредставители Турции и Армении поддерживают связь для проведения очередной встречи в рамках процесса нормализации.
"Как я уже заявлял, достигнута договоренность о том, что отныне эти встречи будут проходить на территории либо Турции, либо Армении", - подчеркнул глава турецкой дипломатии.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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