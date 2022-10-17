https://ria.ru/20221017/trevoga-1824743501.html

В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022

В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:33

2022-10-17T22:33

2022-10-17T23:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

одесская область

черниговская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти.Также о повышенной опасности объявили власти Одесской области.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре неделю назад, 10 октября, через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Лидер страны Владимир Путин сообщил 14 октября, что российские военные не наносили удары сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стали постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221017/italiya-1824736624.html

россия

одесская область

черниговская область

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Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, одесская область, черниговская область, вооруженные силы рф