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В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824743501.html
В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:33
2022-10-17T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
одесская область
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти.Также о повышенной опасности объявили власти Одесской области.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре неделю назад, 10 октября, через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Лидер страны Владимир Путин сообщил 14 октября, что российские военные не наносили удары сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стали постепенно "добирать".
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россия
одесская область
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в мире, владимир путин, россия, одесская область, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Одесская область, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
22:33 17.10.2022 (обновлено: 23:13 17.10.2022)
 
В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в Черниговской и Одесской областях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти.

"Воздушная тревога в Черниговской области! Направляйтесь в укрытие", — написал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

Также о повышенной опасности объявили власти Одесской области.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре неделю назад, 10 октября, через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Лидер страны Владимир Путин сообщил 14 октября, что российские военные не наносили удары сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стали постепенно "добирать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияОдесская областьЧерниговская областьВооруженные силы РФ
 
 
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