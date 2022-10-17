https://ria.ru/20221017/trevoga-1824743501.html
В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:33
2022-10-17T22:33
2022-10-17T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
одесская область
черниговская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти.Также о повышенной опасности объявили власти Одесской области.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре неделю назад, 10 октября, через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Лидер страны Владимир Путин сообщил 14 октября, что российские военные не наносили удары сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стали постепенно "добирать".
https://ria.ru/20221017/italiya-1824736624.html
россия
одесская область
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_17bc1af66ffde6b2089f9af8537ee47c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, одесская область, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Одесская область, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
22:33 17.10.2022 (обновлено: 23:13 17.10.2022)
В Черниговской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в Черниговской и Одесской областях
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Одесской и Черниговской областях, сообщили местные власти.
"Воздушная тревога в Черниговской области! Направляйтесь в укрытие", — написал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.
Также о повышенной опасности объявили власти Одесской области.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре неделю назад, 10 октября, через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Лидер страны Владимир Путин сообщил 14 октября, что российские военные не наносили удары сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стали постепенно "добирать".