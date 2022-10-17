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Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824491746.html
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T03:21
2022-10-17T04:17
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Украины, сообщили местные власти."Внимание! Воздушная тревога - область", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина.Сообщение о воздушной тревоге с 3:11 появилось также в Telegram-канале главы николаевской обладминистрации Виталия Кима.Телеканал "Суспільне" сообщает также о воздушной тревоге в Харькове и области.
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украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область
03:21 17.10.2022 (обновлено: 04:17 17.10.2022)
 
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге

Главы Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСистема ПВО С-300
Система ПВО С-300 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Украины, сообщили местные власти.
"Внимание! Воздушная тревога - область", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина.
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 12:40В мире
Власти: воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины
Сообщение о воздушной тревоге с 3:11 появилось также в Telegram-канале главы николаевской обладминистрации Виталия Кима.
Телеканал "Суспільне" сообщает также о воздушной тревоге в Харькове и области.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская область
 
 
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