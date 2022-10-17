https://ria.ru/20221017/trevoga-1824491746.html
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T03:21
2022-10-17T03:21
2022-10-17T04:17
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Украины, сообщили местные власти."Внимание! Воздушная тревога - область", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина.Сообщение о воздушной тревоге с 3:11 появилось также в Telegram-канале главы николаевской обладминистрации Виталия Кима.Телеканал "Суспільне" сообщает также о воздушной тревоге в Харькове и области.
https://radiosputnik.ria.ru/20221016/trevoga-1824397242.html
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украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область
03:21 17.10.2022 (обновлено: 04:17 17.10.2022)
Власти Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге
Главы Полтавской и Николаевской областей объявили о воздушной тревоге