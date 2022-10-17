https://ria.ru/20221017/tovary-1824623272.html

Особенности продвижения товара в Азии обсудят на форуме "Сделано в России"

Особенности продвижения товара в Азии обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 17.10.2022

Особенности продвижения товара в Азии обсудят на форуме "Сделано в России"

Вопросы позиционирования российских товаров в азиатских странах обсудят на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:28

2022-10-17T15:28

2022-10-17T15:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

азия

китай

юго-восточная азия

институт стран азии и африки

форум "сделано в россии"

экономика

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопросы позиционирования российских товаров в азиатских странах обсудят на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."22 октября 2022 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" состоится киноут-выступление директора Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова д.и.н. профессора Алексея Маслова "Старый новый маркетинг: особенности позиционирования (Азия)", - говорится в сообщении.В РЭЦ пояснили, что в ходе выступления будут разобраны конкретные кейсы: способы продвижения товаров на конкретных рынках, особенности маркетинга и рекламной подачи, продвижение через соцсети, региональные особенности и защита прав интеллектуальной собственности.Информация будет полезна для экспортеров, которые планируют выход на рынки Юго-Восточной Азии, Китая и Индии."Эти темы сейчас актуальны потому, что предпочтения азиатских потребителей стремительно меняются, а вместе с ними меняются и способы продвижения иностранных товаров", - отметили в центре.Рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии и Индии обладают национальными особенностями маркетинга и рекламной подачи, учитывая национальную специфику. Вкусы потребителей Китая и ЮВА во многом зависят от региона, поэтому необходимо тщательно продумывать стратегию маркетинга, создания партнерств, привлечения дополнительных инвестиций и даже релокации бизнеса."Ждем вас на киноут-выступление "Старый новый маркетинг: особенности позиционирования (Азия)" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221013/tovary-1823767728.html

https://ria.ru/20221014/rynok-1824135621.html

азия

китай

юго-восточная азия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), азия, китай, юго-восточная азия, институт стран азии и африки, форум "сделано в россии", экономика, технологии, сделано в россии