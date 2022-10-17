https://ria.ru/20221017/taynakoko-1824571072.html

Умерла мексиканка, ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко"

Умерла мексиканка, ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко" - РИА Новости, 17.10.2022

Умерла мексиканка, ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко"

Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом персонажа прабабушки Коко в диснеевском мультфильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 109 лет в мексиканском РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:27

2022-10-17T13:27

2022-10-17T14:39

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом персонажа прабабушки Коко в диснеевском мультфильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 109 лет в мексиканском штате Мичоакан, сообщает Excelsior со ссылкой на заявление ее семьи.Причина смерти не называется. Мультфильм "Тайна Коко" вышел в 2017 году, а в 2018 получил "Золотой глобус" и "Оскар". В проекте рассказывается о Дне мертвых, мексиканском празднике, посвященном памяти покойных. Отмечается он 1 и 2 ноября. Считается, что духи предков в это время приходят в свой родной дом. Продюсеры и режиссер мультфильма познакомились с Марией Салуд Рамирес Кабальеро, когда работали над лентой. Общение с ней и вдохновило их на создание персонажа прабабушки Коко. После премьеры мультфильма дом Кабальеро был открыт для посетителей. Главный герой "Тайны Коко" — 12-летний Мигель мечтал стать музыкантом. Но его родные были против такого увлечения. Когда-то его прадед оставил жену ради музыки. Он отправляется в Страну мертвых, чтобы встретиться со своим кумиром и узнать больше об истории его семьи.

https://ria.ru/20221017/joycesims-1824541980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мичоакан, кино и сериалы, знаменитости, walt disney animation studios, мексика