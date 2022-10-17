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Умерла мексиканка, ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко" - РИА Новости, 17.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221017/taynakoko-1824571072.html
Умерла мексиканка, ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко"
Умерла мексиканка, ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко" - РИА Новости, 17.10.2022
Умерла мексиканка, ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко"
Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом персонажа прабабушки Коко в диснеевском мультфильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 109 лет в мексиканском РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:27
2022-10-17T14:39
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом персонажа прабабушки Коко в диснеевском мультфильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 109 лет в мексиканском штате Мичоакан, сообщает Excelsior со ссылкой на заявление ее семьи.Причина смерти не называется. Мультфильм "Тайна Коко" вышел в 2017 году, а в 2018 получил "Золотой глобус" и "Оскар". В проекте рассказывается о Дне мертвых, мексиканском празднике, посвященном памяти покойных. Отмечается он 1 и 2 ноября. Считается, что духи предков в это время приходят в свой родной дом. Продюсеры и режиссер мультфильма познакомились с Марией Салуд Рамирес Кабальеро, когда работали над лентой. Общение с ней и вдохновило их на создание персонажа прабабушки Коко. После премьеры мультфильма дом Кабальеро был открыт для посетителей. Главный герой "Тайны Коко" — 12-летний Мигель мечтал стать музыкантом. Но его родные были против такого увлечения. Когда-то его прадед оставил жену ради музыки. Он отправляется в Страну мертвых, чтобы встретиться со своим кумиром и узнать больше об истории его семьи.
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новости культуры, мичоакан, кино и сериалы, знаменитости, walt disney animation studios, мексика
Культура, Новости культуры, Мичоакан, Кино и сериалы, Знаменитости, Walt Disney Animation Studios, Мексика
13:27 17.10.2022 (обновлено: 14:39 17.10.2022)
 
Умерла мексиканка, ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко"

Ставшая прототипом прабабушки в "Тайне Коко" Кабальеро умерла в возрасте 109 лет

© Pixar Animation Studios, 2017Кадр из мультфильма "Тайна Коко"
Кадр из мультфильма Тайна Коко
© Pixar Animation Studios, 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом персонажа прабабушки Коко в диснеевском мультфильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 109 лет в мексиканском штате Мичоакан, сообщает Excelsior со ссылкой на заявление ее семьи.
Мария Салуд Рамирес Кабальеро
Мария Салуд Рамирес Кабальеро
Мария Салуд Рамирес Кабальеро
Причина смерти не называется.
Мультфильм "Тайна Коко" вышел в 2017 году, а в 2018 получил "Золотой глобус" и "Оскар".
В проекте рассказывается о Дне мертвых, мексиканском празднике, посвященном памяти покойных. Отмечается он 1 и 2 ноября. Считается, что духи предков в это время приходят в свой родной дом.
Продюсеры и режиссер мультфильма познакомились с Марией Салуд Рамирес Кабальеро, когда работали над лентой. Общение с ней и вдохновило их на создание персонажа прабабушки Коко.
После премьеры мультфильма дом Кабальеро был открыт для посетителей.
Главный герой "Тайны Коко" — 12-летний Мигель мечтал стать музыкантом. Но его родные были против такого увлечения. Когда-то его прадед оставил жену ради музыки. Он отправляется в Страну мертвых, чтобы встретиться со своим кумиром и узнать больше об истории его семьи.
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