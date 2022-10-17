https://ria.ru/20221017/taksist-1824570742.html
В Тюмени арестовали надругавшегося над уснувшей девушкой таксиста
В Тюмени арестовали надругавшегося над уснувшей девушкой таксиста - РИА Новости, 17.10.2022
В Тюмени арестовали надругавшегося над уснувшей девушкой таксиста
Таксиста, надругавшегося над заснувшей в машине пассажиркой, арестовали в Тюмени, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:36
2022-10-17T12:36
2022-10-17T12:36
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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Таксиста, надругавшегося над заснувшей в машине пассажиркой, арестовали в Тюмени, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.По версии следствия, утром 9 октября водитель такси воспользовался тем, что 19-летняя пассажирка, возвращавшаяся из ночного заведения, уснула, и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Девушка затем выбежала из салона."Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Тюмени, обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются, уточнили в СУСК.
https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
В Тюмени арестовали надругавшегося над уснувшей девушкой таксиста
В Тюмени арестовали таксиста, надругавшегося над уснувшей в машине девушкой