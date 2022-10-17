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"Белый дом в ярости". В Китае разгадали чистый блеф Байдена - РИА Новости, 17.10.2022
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"Белый дом в ярости". В Китае разгадали чистый блеф Байдена
"Белый дом в ярости". В Китае разгадали чистый блеф Байдена - РИА Новости, 17.10.2022
"Белый дом в ярости". В Китае разгадали чистый блеф Байдена
Вашингтон никогда не решится ухудшить отношения с Саудовской Аравией в отместку за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:15
2022-10-17T22:42
в мире
саудовская аравия
россия
опек
цены на нефть
сша
джо байден
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вашингтон никогда не решится ухудшить отношения с Саудовской Аравией в отместку за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, говорится в материале Китайского национального радио (CNR), переведенного на английский официальным военным порталом КНР China Military."Угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф. Вашингтон не выведет оттуда американские войска и не прекратит поставки оружия, потому что Саудовская Аравия — один из лидеров всего арабского и даже исламского мира, а также важный союзник США на Ближнем Востоке", — отметили в статье.По словам китайских экспертов, изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда негативно отразится на американской экономике. Поэтому "неудивительно, что Белый дом пришел в ярость и задумал отомстить и запугать Саудовскую Аравию", однако на практике эта стратегия не имеет шансов.В начале октября страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Эр-Риядом и Москвой приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.На фоне этого громче зазвучали голоса демократов, требующих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20221017/neft-1824523648.html
https://ria.ru/20221017/ssha-1824625715.html
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в мире, саудовская аравия, россия, опек, цены на нефть, сша, джо байден
В мире, Саудовская Аравия, Россия, ОПЕК, Цены на нефть, США, Джо Байден
16:15 17.10.2022 (обновлено: 22:42 17.10.2022)
 
"Белый дом в ярости". В Китае разгадали чистый блеф Байдена

CNR: Вашингтон не прекратит отношений с Саудовской Аравией, несмотря на громкие слова

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вашингтон никогда не решится ухудшить отношения с Саудовской Аравией в отместку за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, говорится в материале Китайского национального радио (CNR), переведенного на английский официальным военным порталом КНР China Military.
"Угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф. Вашингтон не выведет оттуда американские войска и не прекратит поставки оружия, потому что Саудовская Аравия — один из лидеров всего арабского и даже исламского мира, а также важный союзник США на Ближнем Востоке", — отметили в статье.
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По словам китайских экспертов, изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда негативно отразится на американской экономике. Поэтому "неудивительно, что Белый дом пришел в ярость и задумал отомстить и запугать Саудовскую Аравию", однако на практике эта стратегия не имеет шансов.
В начале октября страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Эр-Риядом и Москвой приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.
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На фоне этого громче зазвучали голоса демократов, требующих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.
МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
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В миреСаудовская АравияРоссияОПЕКЦены на нефтьСШАДжо Байден
 
 
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