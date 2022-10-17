https://ria.ru/20221017/ssha-1824638227.html

"Белый дом в ярости". В Китае разгадали чистый блеф Байдена

"Белый дом в ярости". В Китае разгадали чистый блеф Байдена - РИА Новости, 17.10.2022

"Белый дом в ярости". В Китае разгадали чистый блеф Байдена

Вашингтон никогда не решится ухудшить отношения с Саудовской Аравией в отместку за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:15

2022-10-17T16:15

2022-10-17T22:42

в мире

саудовская аравия

россия

опек

цены на нефть

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вашингтон никогда не решится ухудшить отношения с Саудовской Аравией в отместку за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, говорится в материале Китайского национального радио (CNR), переведенного на английский официальным военным порталом КНР China Military."Угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф. Вашингтон не выведет оттуда американские войска и не прекратит поставки оружия, потому что Саудовская Аравия — один из лидеров всего арабского и даже исламского мира, а также важный союзник США на Ближнем Востоке", — отметили в статье.По словам китайских экспертов, изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда негативно отразится на американской экономике. Поэтому "неудивительно, что Белый дом пришел в ярость и задумал отомстить и запугать Саудовскую Аравию", однако на практике эта стратегия не имеет шансов.В начале октября страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Эр-Риядом и Москвой приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.На фоне этого громче зазвучали голоса демократов, требующих запретить поставки ключевых вооружений ближневосточному королевству и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями и его приняли все страны — участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20221017/neft-1824523648.html

https://ria.ru/20221017/ssha-1824625715.html

https://ria.ru/20221016/diplomatiya-1824304609.html

саудовская аравия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, саудовская аравия, россия, опек, цены на нефть, сша, джо байден