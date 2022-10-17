https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824579281.html

Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 17.10.2022

Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российские войска за сутки уничтожили еще 6 украинских складов боеприпасов в ДНР, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях, сообщило в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:58

2022-10-17T12:58

2022-10-17T17:21

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824586639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_887b5afe55711eaa229ef0463c908cdc.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили еще 6 украинских складов боеприпасов в ДНР, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой народной республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о неудавшихся атаках ВСУ и уничтожении украинских складов с вооружением Вооруженные силы РФ отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены, сообщили в среду в Минобороны РФ. По данным Минобороны, на Купянском направлении основные усилия войск Украины в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений. 2022-10-17T12:58 true PT3M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, николаевская область