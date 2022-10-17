https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824579281.html
Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 17.10.2022
Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российские войска за сутки уничтожили еще 6 украинских складов боеприпасов в ДНР, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях, сообщило в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:58
2022-10-17T12:58
2022-10-17T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
николаевская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили еще 6 украинских складов боеприпасов в ДНР, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой народной республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
николаевская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ о неудавшихся атаках ВСУ и уничтожении украинских складов с вооружением
Вооруженные силы РФ отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены, сообщили в среду в Минобороны РФ. По данным Минобороны, на Купянском направлении основные усилия войск Украины в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений.
2022-10-17T12:58
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PT3M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Николаевская область
12:58 17.10.2022 (обновлено: 17:21 17.10.2022)
Российские войска за сутки уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Минобороны России заявило об уничтожении за сутки шести украинских складов боеприпасов