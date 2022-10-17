https://ria.ru/20221017/sotsobyazatelstva-1824625851.html
Калужская область выполнит в 2023 году все соцобязательства
Калужская область выполнит в 2023 году все соцобязательства - РИА Новости, 17.10.2022
Калужская область выполнит в 2023 году все соцобязательства
Бюджет Калужской области на 2023 год останется социально ориентированным, и регион выполнит все соцобязательства перед своими жителями, сообщает областное... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:34
2022-10-17T15:34
2022-10-17T15:34
калужская область
экономика
владислав шапша
калужская область
калуга
козельск
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КАЛУГА, 17 окт – РИА Новости. Бюджет Калужской области на 2023 год останется социально ориентированным, и регион выполнит все соцобязательства перед своими жителями, сообщает областное правительство.В понедельник в Калужской области рассмотрели проект бюджета региона на 2023-2025 годы. По данным министра финансов области Валентины Авдеевой, с учетом всех источников доходы областного бюджета в 2023 году составят 72,1 миллиарда рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 75,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета - 3,2 миллиарда рублей.По итогам обсуждения глава региона Владислав Шапша подчеркнул, что за основу проекта бюджета взят прогноз социально-экономического развития области, который предполагает постепенную адаптацию региональной экономики к новым условиям."Несмотря на то, что предприятия автомобилестроения пока находятся в простое, который приводит к выпадающим доходам, диверсификация экономики позволяет нам уверенно смотреть вперед, и видеть, что собственные доходы бюджета будут расти. Может быть, меньшими темпами, чем в предыдущие годы, но тем не менее они будут увеличиваться", - сказал губернатор.В перечне бюджетных расходов, в частности, строительство крупной детско-взрослой поликлиники на правобережье Калуги, строительство с использованием механизмов концессии межрайонных больниц в Козельске и Людиново, запланировано строительство пяти школ. В сельской местности будет установлено ещё 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В бюджете предусмотрены средства на очистку Яченского водохранилища - эти работы уже начаты, а в следующем году они вступят в активную стадию."Невзирая на все сложности, мы сформировали сбалансированный бюджет. Даже с учетом значительных социальных расходов, его параметры позволяют обеспечить развитие экономики, укрепление инфраструктуры, поддержку муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20221015/kaluga-1824289057.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав шапша, калужская область, калуга, козельск
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Калужская область, Калуга, Козельск
Калужская область выполнит в 2023 году все соцобязательства
Калужская область выполнит в 2023 году все соцобязательства
КАЛУГА, 17 окт – РИА Новости. Бюджет Калужской области на 2023 год останется социально ориентированным, и регион выполнит все соцобязательства перед своими жителями, сообщает областное правительство.
В понедельник в Калужской области рассмотрели проект бюджета региона на 2023-2025 годы. По данным министра финансов области Валентины Авдеевой, с учетом всех источников доходы областного бюджета в 2023 году составят 72,1 миллиарда рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 75,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета - 3,2 миллиарда рублей.
"Бюджет сохранит социальную направленность. Расходы социального характера запланированы в объеме 47,7 миллиарда рублей (63% от общей суммы расходов). Бюджетные ассигнования на 2023 год позволят в полном объеме выполнить не только все социальные обязательства, но и реализовать мероприятия региональных проектов, сформированных в рамках национальных проектов", - говорится в сообщении областного правительстве.
По итогам обсуждения глава региона Владислав Шапша
подчеркнул, что за основу проекта бюджета взят прогноз социально-экономического развития области, который предполагает постепенную адаптацию региональной экономики к новым условиям.
"Несмотря на то, что предприятия автомобилестроения пока находятся в простое, который приводит к выпадающим доходам, диверсификация экономики позволяет нам уверенно смотреть вперед, и видеть, что собственные доходы бюджета будут расти. Может быть, меньшими темпами, чем в предыдущие годы, но тем не менее они будут увеличиваться", - сказал губернатор.
В перечне бюджетных расходов, в частности, строительство крупной детско-взрослой поликлиники на правобережье Калуги
, строительство с использованием механизмов концессии межрайонных больниц в Козельске
и Людиново
, запланировано строительство пяти школ. В сельской местности будет установлено ещё 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В бюджете предусмотрены средства на очистку Яченского водохранилища - эти работы уже начаты, а в следующем году они вступят в активную стадию.
"Невзирая на все сложности, мы сформировали сбалансированный бюджет. Даже с учетом значительных социальных расходов, его параметры позволяют обеспечить развитие экономики, укрепление инфраструктуры, поддержку муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.