https://ria.ru/20221017/sotsobyazatelstva-1824625851.html

Калужская область выполнит в 2023 году все соцобязательства

Калужская область выполнит в 2023 году все соцобязательства - РИА Новости, 17.10.2022

Калужская область выполнит в 2023 году все соцобязательства

Бюджет Калужской области на 2023 год останется социально ориентированным, и регион выполнит все соцобязательства перед своими жителями, сообщает областное... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:34

2022-10-17T15:34

2022-10-17T15:34

калужская область

экономика

владислав шапша

калужская область

калуга

козельск

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КАЛУГА, 17 окт – РИА Новости. Бюджет Калужской области на 2023 год останется социально ориентированным, и регион выполнит все соцобязательства перед своими жителями, сообщает областное правительство.В понедельник в Калужской области рассмотрели проект бюджета региона на 2023-2025 годы. По данным министра финансов области Валентины Авдеевой, с учетом всех источников доходы областного бюджета в 2023 году составят 72,1 миллиарда рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 75,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета - 3,2 миллиарда рублей.По итогам обсуждения глава региона Владислав Шапша подчеркнул, что за основу проекта бюджета взят прогноз социально-экономического развития области, который предполагает постепенную адаптацию региональной экономики к новым условиям."Несмотря на то, что предприятия автомобилестроения пока находятся в простое, который приводит к выпадающим доходам, диверсификация экономики позволяет нам уверенно смотреть вперед, и видеть, что собственные доходы бюджета будут расти. Может быть, меньшими темпами, чем в предыдущие годы, но тем не менее они будут увеличиваться", - сказал губернатор.В перечне бюджетных расходов, в частности, строительство крупной детско-взрослой поликлиники на правобережье Калуги, строительство с использованием механизмов концессии межрайонных больниц в Козельске и Людиново, запланировано строительство пяти школ. В сельской местности будет установлено ещё 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В бюджете предусмотрены средства на очистку Яченского водохранилища - эти работы уже начаты, а в следующем году они вступят в активную стадию."Невзирая на все сложности, мы сформировали сбалансированный бюджет. Даже с учетом значительных социальных расходов, его параметры позволяют обеспечить развитие экономики, укрепление инфраструктуры, поддержку муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20221015/kaluga-1824289057.html

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козельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владислав шапша, калужская область, калуга, козельск