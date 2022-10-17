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СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/sk-1824632306.html
СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ
СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ
Следователи СК РФ зафиксируют и установят обстоятельства участия французских наемников в боевых действиях на стороне Киева, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:50
2022-10-17T15:57
специальная военная операция на украине
россия
киев
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
telegram (приложение)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксируют и установят обстоятельства участия французских наемников в боевых действиях на стороне Киева, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что остановка общественного транспорта и маршрутный автобус попали под обстрел украинских войск в Донецке, ранены три мирных жителя.Отмечается, что "следователи СК России зафиксируют и расследуют факты обстрелов Вооруженными силами Украины Донецка". По данным СК, среди пострадавших при обстреле автобуса - две женщины.Кроме того, сообщается, что следователи "установят обстоятельства участия французских наемников в боевых действиях в составе ВФУ"."По информации из открытых источников, в город Николаев прибыли французские наемники. Данные сведения подтверждаются, в том числе пророссийскими активистами, работающими в Николаевской области. В частности, достоверно известно о скоплении иностранцев в промышленной и портовой зонах Николаева", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.
https://ria.ru/20221016/donbass-1824391854.html
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россия, киев, донецк, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, telegram (приложение), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Telegram (приложение), В мире
15:50 17.10.2022 (обновлено: 15:57 17.10.2022)
 
СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ

СК заявил о расследовании участия французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Сотрудник Следственного комитета России в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксируют и установят обстоятельства участия французских наемников в боевых действиях на стороне Киева, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что остановка общественного транспорта и маршрутный автобус попали под обстрел украинских войск в Донецке, ранены три мирных жителя.
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Отмечается, что "следователи СК России зафиксируют и расследуют факты обстрелов Вооруженными силами Украины Донецка". По данным СК, среди пострадавших при обстреле автобуса - две женщины.
Кроме того, сообщается, что следователи "установят обстоятельства участия французских наемников в боевых действиях в составе ВФУ".
"По информации из открытых источников, в город Николаев прибыли французские наемники. Данные сведения подтверждаются, в том числе пророссийскими активистами, работающими в Николаевской области. В частности, достоверно известно о скоплении иностранцев в промышленной и портовой зонах Николаева", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонецкСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныTelegram (приложение)В мире
 
 
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