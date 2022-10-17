https://ria.ru/20221017/sk-1824632306.html

СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ

СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022

СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ

Следователи СК РФ зафиксируют и установят обстоятельства участия французских наемников в боевых действиях на стороне Киева, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:50

2022-10-17T15:50

2022-10-17T15:57

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксируют и установят обстоятельства участия французских наемников в боевых действиях на стороне Киева, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что остановка общественного транспорта и маршрутный автобус попали под обстрел украинских войск в Донецке, ранены три мирных жителя.Отмечается, что "следователи СК России зафиксируют и расследуют факты обстрелов Вооруженными силами Украины Донецка". По данным СК, среди пострадавших при обстреле автобуса - две женщины.Кроме того, сообщается, что следователи "установят обстоятельства участия французских наемников в боевых действиях в составе ВФУ"."По информации из открытых источников, в город Николаев прибыли французские наемники. Данные сведения подтверждаются, в том числе пророссийскими активистами, работающими в Николаевской области. В частности, достоверно известно о скоплении иностранцев в промышленной и портовой зонах Николаева", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что следователи установят все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20221016/donbass-1824391854.html

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россия, киев, донецк, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, telegram (приложение), в мире