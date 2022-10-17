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В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд
В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд - РИА Новости, 17.10.2022
В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд
Сирия полностью отменяет для въезжающих в страну ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации против COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Сирия полностью отменяет для въезжающих в страну ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации против COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны."Все прибывающие в Сирию через наземные, морские и воздушные границы освобождаются от необходимости делать ПЦР-тесты и предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19", - цитирует радиостанция Sham FM заявление минздрава.Ранее в сентябре Сирия сняла все связанные с коронавирусом ограничения на въезд на границе с Ливаном.По данным на 16 октября, в стране с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 54 тысяч пациентов, скончались 3163 человека. Согласно статистике минздрава, новые случаи заражения единичны.
https://ria.ru/20221014/mozaika-1823995459.html
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в мире, сирия, ливан, коронавирус covid-19, здоровье - общество
В мире, Сирия, Ливан, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд
Минздрав Сирии объявил о снятии связанных с COVID-19 ограничений на въезд