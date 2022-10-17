https://ria.ru/20221017/siriya-1824548994.html

В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд

В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд - РИА Новости, 17.10.2022

В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд

Сирия полностью отменяет для въезжающих в страну ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации против COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:29

2022-10-17T11:29

2022-10-17T11:29

в мире

сирия

ливан

коронавирус covid-19

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:45:3070:1772_1920x0_80_0_0_d9320c8bed05d6ea05a5117b5fdcdb57.jpg

КАИР, 17 окт - РИА Новости. Сирия полностью отменяет для въезжающих в страну ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации против COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны."Все прибывающие в Сирию через наземные, морские и воздушные границы освобождаются от необходимости делать ПЦР-тесты и предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19", - цитирует радиостанция Sham FM заявление минздрава.Ранее в сентябре Сирия сняла все связанные с коронавирусом ограничения на въезд на границе с Ливаном.По данным на 16 октября, в стране с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 54 тысяч пациентов, скончались 3163 человека. Согласно статистике минздрава, новые случаи заражения единичны.

https://ria.ru/20221014/mozaika-1823995459.html

https://ria.ru/20221015/covindex-1824243746.html

сирия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, ливан, коронавирус covid-19, здоровье - общество