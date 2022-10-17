Рейтинг@Mail.ru
В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/siriya-1824548994.html
В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд
В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд - РИА Новости, 17.10.2022
В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд
Сирия полностью отменяет для въезжающих в страну ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации против COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:29
2022-10-17T11:29
в мире
сирия
ливан
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:45:3070:1772_1920x0_80_0_0_d9320c8bed05d6ea05a5117b5fdcdb57.jpg
КАИР, 17 окт - РИА Новости. Сирия полностью отменяет для въезжающих в страну ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации против COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны."Все прибывающие в Сирию через наземные, морские и воздушные границы освобождаются от необходимости делать ПЦР-тесты и предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19", - цитирует радиостанция Sham FM заявление минздрава.Ранее в сентябре Сирия сняла все связанные с коронавирусом ограничения на въезд на границе с Ливаном.По данным на 16 октября, в стране с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 54 тысяч пациентов, скончались 3163 человека. Согласно статистике минздрава, новые случаи заражения единичны.
https://ria.ru/20221014/mozaika-1823995459.html
https://ria.ru/20221015/covindex-1824243746.html
сирия
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0529ae194935652d1038b1272ac36929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, ливан, коронавирус covid-19, здоровье - общество
В мире, Сирия, Ливан, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
11:29 17.10.2022
 
В Сирии сняли все связанные с COVID-19 ограничения на въезд

Минздрав Сирии объявил о снятии связанных с COVID-19 ограничений на въезд

© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19
Пункт тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Пункт тестирования на COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 17 окт - РИА Новости. Сирия полностью отменяет для въезжающих в страну ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации против COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Все прибывающие в Сирию через наземные, морские и воздушные границы освобождаются от необходимости делать ПЦР-тесты и предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19", - цитирует радиостанция Sham FM заявление минздрава.
Мозаика времен римской эпохи в городе Эр-Растан, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 17:55Культура
В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок
Ранее в сентябре Сирия сняла все связанные с коронавирусом ограничения на въезд на границе с Ливаном.
По данным на 16 октября, в стране с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 54 тысяч пациентов, скончались 3163 человека. Согласно статистике минздрава, новые случаи заражения единичны.
Изготовление медицинских защитных масок - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 10:07Распространение коронавируса
Covindex упал до 92,7 пункта
 
В миреСирияЛиванКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала