https://ria.ru/20221017/shvetsiya-1824493225.html

СМИ: шведы лишились возможности прокормить детей

СМИ: шведы лишились возможности прокормить детей - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ: шведы лишились возможности прокормить детей

Из-за роста инфляции выросло число шведов, которые сталкиваются с невозможностью прокормить детей, сообщила в беседе с телеканалом TV4 представитель... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T04:38

2022-10-17T04:38

2022-10-17T08:27

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Из-за роста инфляции выросло число шведов, которые сталкиваются с невозможностью прокормить детей, сообщила в беседе с телеканалом TV4 представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд."Мы замечаем, что к нам обращается все больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать", - рассказала она.По ее словам, сейчас у людей низкие пособия на детей, они вынуждены просить о помощи, и для многих "это очень постыдно". "Люди не могут позволить себе накормить детей по утрам, это крайне тяжело <…> Они говорят: "у нас нет денег, мы не знаем, куда идти, я никогда раньше не был в такой ситуации, я не знаю, как пережить этот месяц, как пережить следующий месяц, помогите мне, есть ли помощь для меня?". И об этом очень трудно говорить", - посетовала она.Бьерклунд отметила, что во время пандемии коронавируса люди "отправляли своих больных детей в школу, потому что дома не было еды", однако такие случаи были единичными. "Сейчас же мы вступаем в период, который может стать долгосрочным, который может иметь последствия на долгое время. Родители очень волнуются, когда понимают, что в этом месяце не будет ничего хорошего, а затем в следующем, и в следующем, и конца этому не видно", - сообщила представитель благотворительной организации.Она добавила, что большинство из обращающихся — люди с детьми, также за помощью приходят одинокие и пожилые люди. "Все же замечают, что цены в магазинах растут, к тому же на носу зима и расходы на отопление увеличатся. Они задаются вопросом: "Когда уже это кончится и кончится ли вообще?"" - резюмировала Бьерклунд.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221016/bolnitsy-1824465642.html

https://ria.ru/20221016/evropa-1824422909.html

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в мире, швеция, украина, россия, европа