https://ria.ru/20221017/selo-1824649809.html

В Калужской области продолжат программу комплексного развития села

В Калужской области продолжат программу комплексного развития села - РИА Новости, 17.10.2022

В Калужской области продолжат программу комплексного развития села

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе будут продолжать поддерживать госпрограмму комплексного развития сельских территорий,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:50

2022-10-17T16:50

2022-10-17T16:50

калужская область

владислав шапша

калужская область

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КАЛУГА, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе будут продолжать поддерживать госпрограмму комплексного развития сельских территорий, поскольку она доказала свою эффективность, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник в ходе заседания правительства региона был рассмотрен вопрос о реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области".Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что на недавнем совещании у президента России Владимира Путина о ходе посевных работ глава государства подчеркнул, что наряду с необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны, важно добиваться постоянного и ощутимого роста качества жизни на селе."В нашей области на селе проживает почти четверть населения. Эти люди вносят весомый вклад в экономику региона, обеспечивают область продовольствием, их нелёгкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству жизни на селе", - сказал губернатор.По словам Шапши, улучшить качество жизни на селе помогает госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", которая позволяет привлечь федеральные средства. Министр сельского хозяйства Леонид Громов сообщил, что в 2022 году на мероприятия госпрограммы будет направлено 596,2 миллиона рублей. В текущем году в мероприятиях программы участвуют практически все муниципальные районы, подчеркнул Громов.Одно из наиболее востребованных направлений госпрограммы, по словам областного министра, – обеспечение жильем. По словам Громова, создание современной социальной инфраструктуры на сельских территориях существенно повышает привлекательность проживания на селе. Еще одно востребованное мероприятие госпрограммы - "Содействие занятости сельского населения". Почти 300 студентов прошли практику в сельхозорганизациях региона, что в два раза превышает план, отметил министр.Леонид Громов напомнил, что госпрограмма реализуется третий год, и власти видят ощутимый рост интереса к участию в ней со стороны успешных сельхозпроизводителей. По его словам, наличие комфортной среды проживания - хороший мотиватор для квалифицированных кадров, которые остро нужны высокотехнологичному аграрному производству."Программа полезная, эффективность свою доказала неоднократно. Надо ее продолжать и поддерживать", - подчеркнул губернатор региона Владислав Шапша.

https://ria.ru/20221017/sotsobyazatelstva-1824625851.html

https://ria.ru/20221013/ferma-1823687142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владислав шапша, калужская область, россия, общество