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В Калужской области продолжат программу комплексного развития села - РИА Новости, 17.10.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221017/selo-1824649809.html
В Калужской области продолжат программу комплексного развития села
В Калужской области продолжат программу комплексного развития села - РИА Новости, 17.10.2022
В Калужской области продолжат программу комплексного развития села
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе будут продолжать поддерживать госпрограмму комплексного развития сельских территорий,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:50
2022-10-17T16:50
калужская область
владислав шапша
калужская область
россия
общество
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КАЛУГА, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе будут продолжать поддерживать госпрограмму комплексного развития сельских территорий, поскольку она доказала свою эффективность, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник в ходе заседания правительства региона был рассмотрен вопрос о реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области".Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что на недавнем совещании у президента России Владимира Путина о ходе посевных работ глава государства подчеркнул, что наряду с необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны, важно добиваться постоянного и ощутимого роста качества жизни на селе."В нашей области на селе проживает почти четверть населения. Эти люди вносят весомый вклад в экономику региона, обеспечивают область продовольствием, их нелёгкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству жизни на селе", - сказал губернатор.По словам Шапши, улучшить качество жизни на селе помогает госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", которая позволяет привлечь федеральные средства. Министр сельского хозяйства Леонид Громов сообщил, что в 2022 году на мероприятия госпрограммы будет направлено 596,2 миллиона рублей. В текущем году в мероприятиях программы участвуют практически все муниципальные районы, подчеркнул Громов.Одно из наиболее востребованных направлений госпрограммы, по словам областного министра, – обеспечение жильем. По словам Громова, создание современной социальной инфраструктуры на сельских территориях существенно повышает привлекательность проживания на селе. Еще одно востребованное мероприятие госпрограммы - "Содействие занятости сельского населения". Почти 300 студентов прошли практику в сельхозорганизациях региона, что в два раза превышает план, отметил министр.Леонид Громов напомнил, что госпрограмма реализуется третий год, и власти видят ощутимый рост интереса к участию в ней со стороны успешных сельхозпроизводителей. По его словам, наличие комфортной среды проживания - хороший мотиватор для квалифицированных кадров, которые остро нужны высокотехнологичному аграрному производству."Программа полезная, эффективность свою доказала неоднократно. Надо ее продолжать и поддерживать", - подчеркнул губернатор региона Владислав Шапша.
https://ria.ru/20221017/sotsobyazatelstva-1824625851.html
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владислав шапша, калужская область, россия, общество
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Россия, Общество
16:50 17.10.2022
 
В Калужской области продолжат программу комплексного развития села

Глава Калужской области Шапша заявил о продолжении программы комплексного развития села

© РИА Новости / Игорь Чабаненко / Перейти в медиабанкПодготовка сена к транспортировке
Подготовка сена к транспортировке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Игорь Чабаненко
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Подготовка сена к транспортировке. Архивное фото
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КАЛУГА, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе будут продолжать поддерживать госпрограмму комплексного развития сельских территорий, поскольку она доказала свою эффективность, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник в ходе заседания правительства региона был рассмотрен вопрос о реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области".
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Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что на недавнем совещании у президента России Владимира Путина о ходе посевных работ глава государства подчеркнул, что наряду с необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны, важно добиваться постоянного и ощутимого роста качества жизни на селе.
"В нашей области на селе проживает почти четверть населения. Эти люди вносят весомый вклад в экономику региона, обеспечивают область продовольствием, их нелёгкий труд заслуживает глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству жизни на селе", - сказал губернатор.
По словам Шапши, улучшить качество жизни на селе помогает госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", которая позволяет привлечь федеральные средства. Министр сельского хозяйства Леонид Громов сообщил, что в 2022 году на мероприятия госпрограммы будет направлено 596,2 миллиона рублей. В текущем году в мероприятиях программы участвуют практически все муниципальные районы, подчеркнул Громов.
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Одно из наиболее востребованных направлений госпрограммы, по словам областного министра, – обеспечение жильем. По словам Громова, создание современной социальной инфраструктуры на сельских территориях существенно повышает привлекательность проживания на селе. Еще одно востребованное мероприятие госпрограммы - "Содействие занятости сельского населения". Почти 300 студентов прошли практику в сельхозорганизациях региона, что в два раза превышает план, отметил министр.
Леонид Громов напомнил, что госпрограмма реализуется третий год, и власти видят ощутимый рост интереса к участию в ней со стороны успешных сельхозпроизводителей. По его словам, наличие комфортной среды проживания - хороший мотиватор для квалифицированных кадров, которые остро нужны высокотехнологичному аграрному производству.
"Программа полезная, эффективность свою доказала неоднократно. Надо ее продолжать и поддерживать", - подчеркнул губернатор региона Владислав Шапша.
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