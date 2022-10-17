https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824697362.html

Минфин Британии разрешил россиянам под санкциями покрывать судебные расходы

Минфин Британии разрешил россиянам под санкциями покрывать судебные расходы - РИА Новости, 17.10.2022

Минфин Британии разрешил россиянам под санкциями покрывать судебные расходы

Минфин Британии выдал генеральную лицензию, которая позволит лицам, находящимся под санкциями в отношении России и Белоруссии платить Лондонскому международному РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:53

2022-10-17T18:53

2022-10-17T18:53

экономика

россия

белоруссия

великобритания

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минфин Британии выдал генеральную лицензию, которая позволит лицам, находящимся под санкциями в отношении России и Белоруссии платить Лондонскому международному арбитражному суду для покрытия судебных расходов."Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании 17 октября 2022 года выдало генеральную лицензию..., которая позволяет лицам под санкциями, компаниям, принадлежащим и контролируемым лицами под санкциями или их юридическим представителям, производить платежи в Лондонский международный арбитражный суд для покрытия своих арбитражных расходов", - говорится в заявлении управления.Лицензия позволяет Лондонскому суду получать эти платежи.

https://ria.ru/20221017/kritika-1824488225.html

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экономика, россия, белоруссия, великобритания