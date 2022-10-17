17:32 17.10.2022 (обновлено: 18:07 17.10.2022)
США и Британия усилят сотрудничество по санкциям против России
США и Британия договорились усилить сотрудничество по финансовым санкциям против России
Флаги Великобритании и США. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США и Великобритания договорились усилить сотрудничество по финансовым санкциям против России, пишет газета Financial Times.
"США и Великобритания договорились усилить свое сотрудничество по введению и обеспечению соблюдения финансовых санкций на фоне попыток усложнить для России и других стран возможность избежания экономических мер, введенных Западом", - говорится в сообщении газеты.
В попавшем в ее распоряжение совместном заявлении руководство Минфинов двух стран заявило, что стороны решили вывести свое сотрудничество на "новый уровень".
"Мы будем определять возможности, чтобы объединить опыт, творчески подумать о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, изучить возможности для согласования способов введения санкций... Со временем мы намерены понять пользу от нашего сотрудничества не только в отношении санкций, введенных в ответ на вторжение РФ на Украину, но и по другим общим санкционным режимам", - приводится в газете фрагмент заявления.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.