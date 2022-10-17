https://ria.ru/20221017/samolet-1824730999.html
В Ейск направили специалистов ожогового отделения из Краснодара
В Ейск направили специалистов ожогового отделения из Краснодара - РИА Новости, 17.10.2022
В Ейск направили специалистов ожогового отделения из Краснодара
Специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи направлены в Ейск после пожара в жилом доме, сообщила заместитель губернатора... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:21
2022-10-17T21:21
2022-10-17T21:21
происшествия
здоровье - общество
владимир путин
ейск
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи направлены в Ейск после пожара в жилом доме, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, владимир путин, ейск, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Ейск, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
В Ейск направили специалистов ожогового отделения из Краснодара
В Ейск направили специалистов ожогового отделения и санавиацию из Краснодара