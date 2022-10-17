https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
Момент крушения Су-34 попал на видео
Момент крушения Су-34 попал на видео - РИА Новости, 17.10.2022
Момент крушения Су-34 попал на видео
Момент крушения самолета СУ-34 в Ейске засняли на видео, ролик опубликован в соцсетях. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:16
2022-10-17T21:16
2022-10-17T22:19
происшествия
владимир путин
ейск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-34
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Момент крушения самолета СУ-34 в Ейске засняли на видео, ролик опубликован в соцсетях.В соцсетях появилось видео крушения военного самолете СУ-34 в Ейск. На ролике видно, как СУ-34 начал терять высоту над жилым массивом, затем загорается. После этого летчики катапультируются, а через мгновение самолет падает.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
https://ria.ru/20221017/su-34-1824707061.html
ейск
россия
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры тушения пожара на месте крушения самолета Су-34 в Ейске
Пожарные тушат сгоревшие секции жилого дома. Видео губернатора Краснодарского края
2022-10-17T21:16
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, ейск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Владимир Путин, Ейск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
21:16 17.10.2022 (обновлено: 22:19 17.10.2022)
Момент крушения Су-34 попал на видео
Момент крушения самолета Су-34 в Ейске попал на видео