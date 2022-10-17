https://ria.ru/20221017/sa-34-1824701202.html

Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал на место падения Су-34

Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал на место падения Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022

Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал на место падения Су-34

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Ейский район, где произошло падение самолета во время учебно-тренировочного полета, по его словам, на месте уже... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:04

2022-10-17T19:04

2022-10-17T19:20

происшествия

ейский район

су-34

краснодарский край

крушение су-34 в ейске

вениамин кондратьев

жилье

россия

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Ейский район, где произошло падение самолета во время учебно-тренировочного полета, по его словам, на месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня."Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - говорится в сообщении.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824703038.html

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