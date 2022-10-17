https://ria.ru/20221017/sa-34-1824701202.html
Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал на место падения Су-34
Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал на место падения Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022
Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал на место падения Су-34
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Ейский район, где произошло падение самолета во время учебно-тренировочного полета, по его словам, на месте уже... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:04
2022-10-17T19:04
2022-10-17T19:20
происшествия
ейский район
су-34
краснодарский край
крушение су-34 в ейске
вениамин кондратьев
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824698028_0:261:810:717_1920x0_80_0_0_362d44a490a42ae686357d7a6fb53736.jpg
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Ейский район, где произошло падение самолета во время учебно-тренировочного полета, по его словам, на месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня."Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - говорится в сообщении.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824703038.html
ейский район
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824698028_0:193:810:801_1920x0_80_0_0_7ee906e9790d0d0e6f296ceed6d89693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейский район, су-34, краснодарский край, крушение су-34 в ейске, вениамин кондратьев, жилье, россия
Происшествия, Ейский район, Су-34, Краснодарский край, Крушение Су-34 в Ейске, Вениамин Кондратьев, Жилье, Россия
19:04 17.10.2022 (обновлено: 19:20 17.10.2022)
Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал на место падения Су-34
Губернатор Краснодарского края Кондратьев выехал в Ейский район на место падения Су-34