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РЭЦ: деловая миссия российских компаний стартовала в Нью-Дели - РИА Новости, 17.10.2022
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РЭЦ: деловая миссия российских компаний стартовала в Нью-Дели
РЭЦ: деловая миссия российских компаний стартовала в Нью-Дели - РИА Новости, 17.10.2022
РЭЦ: деловая миссия российских компаний стартовала в Нью-Дели
Двухдневная многоотраслевая деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний начала свою работу 17 октября, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:03
2022-10-17T17:03
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Двухдневная многоотраслевая деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний начала свою работу 17 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Порядка 30 отечественных предприятий из различных сфер бизнеса проведут более 200 двусторонних встреч с потенциальными партнерами. В пленарной сессии, открывающей миссию, приняли участие торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, заместитель торгового представителя в России в Индии Евгений Грива, советник Посольства России в Индии Алексей Афанасьев, представитель Российского экспортного центра в Индии Тимур Векилов, а также руководители и представители торговых и инвестиционных индийских компаний, специалисты таможенных органов и логистических организаций", - говорится в сообщении."Хочется отметить, что это самая крупная бизнес-миссия из России за последние три года. Уверены, что в дальнейшем подобных российских делегаций будет ещё больше. Ждём ответных визитов наших индийских партнёров. Совместно с профессиональной командой Торгового представительства Посольство всегда будет оказывать содействие таким мероприятиям", – отметил советник посольства России в Индии Алексей Афанасьев."Надеюсь, что эта миссия российских компаний в Индию станет началом формирования новых деловых отношений и появления новых контрактов и в дальнейшем мы сможем предметно оценить грандиозный путь, который мы проделали", – подчеркнул торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.Цель деловой миссии – установление и развитие деловых контактов между российскими компаниями и представителями индийского бизнеса. В миссии принимают участие предприятия лесопромышленного комплекса, химической, пищевой и нефтегазовой промышленности, IT, образования и других. Российские производители представляют промышленное оборудование, удобрения, системы очистки газов, воды и воздуха, музыкальное оборудование и инструменты, спортивно-игровые комплексы, обучающие игры и другую продукцию.Деловая миссия проходит на территории отеля "Pullman New Delhi Aerocity" (Asset No 02 Gmr Hospitality District, Igi Airport, New Delhi, Delhi 110037, Индия).
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российский экспортный центр (рэц), индия, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Индия, Россия
17:03 17.10.2022
 

РЭЦ: деловая миссия российских компаний стартовала в Нью-Дели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Двухдневная многоотраслевая деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний начала свою работу 17 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Порядка 30 отечественных предприятий из различных сфер бизнеса проведут более 200 двусторонних встреч с потенциальными партнерами. В пленарной сессии, открывающей миссию, приняли участие торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, заместитель торгового представителя в России в Индии Евгений Грива, советник Посольства России в Индии Алексей Афанасьев, представитель Российского экспортного центра в Индии Тимур Векилов, а также руководители и представители торговых и инвестиционных индийских компаний, специалисты таможенных органов и логистических организаций", - говорится в сообщении.
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"Хочется отметить, что это самая крупная бизнес-миссия из России за последние три года. Уверены, что в дальнейшем подобных российских делегаций будет ещё больше. Ждём ответных визитов наших индийских партнёров. Совместно с профессиональной командой Торгового представительства Посольство всегда будет оказывать содействие таким мероприятиям", – отметил советник посольства России в Индии Алексей Афанасьев.
"Надеюсь, что эта миссия российских компаний в Индию станет началом формирования новых деловых отношений и появления новых контрактов и в дальнейшем мы сможем предметно оценить грандиозный путь, который мы проделали", – подчеркнул торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.
Цель деловой миссии – установление и развитие деловых контактов между российскими компаниями и представителями индийского бизнеса. В миссии принимают участие предприятия лесопромышленного комплекса, химической, пищевой и нефтегазовой промышленности, IT, образования и других. Российские производители представляют промышленное оборудование, удобрения, системы очистки газов, воды и воздуха, музыкальное оборудование и инструменты, спортивно-игровые комплексы, обучающие игры и другую продукцию.
Деловая миссия проходит на территории отеля "Pullman New Delhi Aerocity" (Asset No 02 Gmr Hospitality District, Igi Airport, New Delhi, Delhi 110037, Индия).
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ИндияРоссия
 
 
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