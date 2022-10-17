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Ефимов: Москва сдаст два объекта культурного наследия по льготной ставке - РИА Новости, 17.10.2022
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Ефимов: Москва сдаст два объекта культурного наследия по льготной ставке
Ефимов: Москва сдаст два объекта культурного наследия по льготной ставке - РИА Новости, 17.10.2022
Ефимов: Москва сдаст два объекта культурного наследия по льготной ставке
Столичные власти выставили на торги два объекта культурного наследия в Центральном административном округе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:15
2022-10-17T11:29
владимир ефимов (правительство москвы)
алексей емельянов (экономист)
москва
мосгорнаследие
«росэлторг»
культура
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Столичные власти выставили на торги два объекта культурного наследия в Центральном административном округе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Прием заявок осуществляется до 18 ноября, аукционы с участием физических и юридических лиц состоятся 25 ноября на электронной площадке "Росэлторг". По условиям торгов, победители должны будут в течение пяти лет отреставрировать здания, после чего смогут взять их в аренду на 49 лет по льготной ставке - один рубль за один квадратный метр в год."Программа льготной аренды действует в Москве с 2012 года. За этот период на торгах было реализовано 34 объекта культурного наследия, арендаторы 20 из них уже завершили реставрационные работы и перешли на льготную ставку. Сейчас на торги выставлены два исторических здания в районах Красносельский и Арбат. Объекты имеют свободное назначение, после завершения работы по реставрации арендаторы смогут открыть в них офис, кафе или магазин", – отметил Ефимов.Обязательным условием для будущего арендатора является сохранение фасада и планировки зданий с учетом их исторического облика. Поэтому все работы будут контролировать специалисты Мосгорнаследия.Как рассказали в правительстве Москвы, первый лот площадью более 600 квадратных метров находится по адресу: Просвирин переулок, дом 5. Это трехэтажное здание построено в начале XX века архитектором Петром Ушаковым по заказу купца Николая Пичугина.Второй лот, признанный объектом культурного наследия федерального значения, - дом, в котором жил скульптор Николай Андреев в 1900-1932 годы в Большом Афанасьевском переулке. На торгах будут реализованы три строения, соединенные в единый архитектурный ансамбль."В последние годы половина объектов культурного наследия в Москве реставрируется за частные средства. Все этапы реставрации проводятся под нашим контролем. Надеемся, что строения обретут добросовестных собственников, которые вернут им исторический облик", – прокомментировал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
https://ria.ru/20221012/moskva-1823399211.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , алексей емельянов (экономист), москва, мосгорнаследие, «росэлторг», культура
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Алексей Емельянов (экономист), Москва, Мосгорнаследие, «Росэлторг», Культура
11:15 17.10.2022 (обновлено: 11:29 17.10.2022)
 

Ефимов: Москва сдаст два объекта культурного наследия по льготной ставке

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Столичные власти выставили на торги два объекта культурного наследия в Центральном административном округе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Прием заявок осуществляется до 18 ноября, аукционы с участием физических и юридических лиц состоятся 25 ноября на электронной площадке "Росэлторг". По условиям торгов, победители должны будут в течение пяти лет отреставрировать здания, после чего смогут взять их в аренду на 49 лет по льготной ставке - один рубль за один квадратный метр в год.
"Программа льготной аренды действует в Москве с 2012 года. За этот период на торгах было реализовано 34 объекта культурного наследия, арендаторы 20 из них уже завершили реставрационные работы и перешли на льготную ставку. Сейчас на торги выставлены два исторических здания в районах Красносельский и Арбат. Объекты имеют свободное назначение, после завершения работы по реставрации арендаторы смогут открыть в них офис, кафе или магазин", – отметил Ефимов.
Обязательным условием для будущего арендатора является сохранение фасада и планировки зданий с учетом их исторического облика. Поэтому все работы будут контролировать специалисты Мосгорнаследия.
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Как рассказали в правительстве Москвы, первый лот площадью более 600 квадратных метров находится по адресу: Просвирин переулок, дом 5. Это трехэтажное здание построено в начале XX века архитектором Петром Ушаковым по заказу купца Николая Пичугина.
Второй лот, признанный объектом культурного наследия федерального значения, - дом, в котором жил скульптор Николай Андреев в 1900-1932 годы в Большом Афанасьевском переулке. На торгах будут реализованы три строения, соединенные в единый архитектурный ансамбль.
"В последние годы половина объектов культурного наследия в Москве реставрируется за частные средства. Все этапы реставрации проводятся под нашим контролем. Надеемся, что строения обретут добросовестных собственников, которые вернут им исторический облик", – прокомментировал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
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