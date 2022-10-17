11:15 17.10.2022 (обновлено: 11:29 17.10.2022)
Ефимов: Москва сдаст два объекта культурного наследия по льготной ставке
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОВладимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Столичные власти выставили на торги два объекта культурного наследия в Центральном административном округе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Прием заявок осуществляется до 18 ноября, аукционы с участием физических и юридических лиц состоятся 25 ноября на электронной площадке "Росэлторг". По условиям торгов, победители должны будут в течение пяти лет отреставрировать здания, после чего смогут взять их в аренду на 49 лет по льготной ставке - один рубль за один квадратный метр в год.
"Программа льготной аренды действует в Москве с 2012 года. За этот период на торгах было реализовано 34 объекта культурного наследия, арендаторы 20 из них уже завершили реставрационные работы и перешли на льготную ставку. Сейчас на торги выставлены два исторических здания в районах Красносельский и Арбат. Объекты имеют свободное назначение, после завершения работы по реставрации арендаторы смогут открыть в них офис, кафе или магазин", – отметил Ефимов.
Обязательным условием для будущего арендатора является сохранение фасада и планировки зданий с учетом их исторического облика. Поэтому все работы будут контролировать специалисты Мосгорнаследия.
Как рассказали в правительстве Москвы, первый лот площадью более 600 квадратных метров находится по адресу: Просвирин переулок, дом 5. Это трехэтажное здание построено в начале XX века архитектором Петром Ушаковым по заказу купца Николая Пичугина.
Второй лот, признанный объектом культурного наследия федерального значения, - дом, в котором жил скульптор Николай Андреев в 1900-1932 годы в Большом Афанасьевском переулке. На торгах будут реализованы три строения, соединенные в единый архитектурный ансамбль.
"В последние годы половина объектов культурного наследия в Москве реставрируется за частные средства. Все этапы реставрации проводятся под нашим контролем. Надеемся, что строения обретут добросовестных собственников, которые вернут им исторический облик", – прокомментировал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
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