https://ria.ru/20221017/proverka-1824634372.html

В Липецкой области проверят состояние объектов гражданской обороны

В Липецкой области проверят состояние объектов гражданской обороны - РИА Новости, 17.10.2022

В Липецкой области проверят состояние объектов гражданской обороны

В Липецкой области в плановом порядке будут проведены проверки состояния объектов гражданской обороны, вопрос о состоянии убежищ и укрытий поднял на совещании в РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:57

2022-10-17T15:57

2022-10-17T15:57

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. В Липецкой области в плановом порядке будут проведены проверки состояния объектов гражданской обороны, вопрос о состоянии убежищ и укрытий поднял на совещании в правительстве глава региона Игорь Артамонов, сообщает пресс-служба правительства.После завершения проверок губернатор дал поручение довести до жителей всю необходимую информацию о том, какими укрытиями можно воспользоваться.В пресс-службе подчеркнули, что площади защитных сооружений позволяют укрыть всё население области. Система оповещения работоспособна и готова к применению по предназначению."Привлечем к этой работе управляющие компании и СМИ. Меры профилактические и в большей степени плановые, очень надеюсь на понимание жителей Липецкой области и прошу относиться к этой работе спокойно", – заявил Артамонов.

https://ria.ru/20221017/byudzhet-1824553590.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов