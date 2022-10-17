https://ria.ru/20221017/proverka-1824634372.html
В Липецкой области проверят состояние объектов гражданской обороны
В Липецкой области проверят состояние объектов гражданской обороны - РИА Новости, 17.10.2022
В Липецкой области проверят состояние объектов гражданской обороны
В Липецкой области в плановом порядке будут проведены проверки состояния объектов гражданской обороны, вопрос о состоянии убежищ и укрытий поднял на совещании в РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:57
2022-10-17T15:57
2022-10-17T15:57
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. В Липецкой области в плановом порядке будут проведены проверки состояния объектов гражданской обороны, вопрос о состоянии убежищ и укрытий поднял на совещании в правительстве глава региона Игорь Артамонов, сообщает пресс-служба правительства.После завершения проверок губернатор дал поручение довести до жителей всю необходимую информацию о том, какими укрытиями можно воспользоваться.В пресс-службе подчеркнули, что площади защитных сооружений позволяют укрыть всё население области. Система оповещения работоспособна и готова к применению по предназначению."Привлечем к этой работе управляющие компании и СМИ. Меры профилактические и в большей степени плановые, очень надеюсь на понимание жителей Липецкой области и прошу относиться к этой работе спокойно", – заявил Артамонов.
https://ria.ru/20221017/byudzhet-1824553590.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости
. В Липецкой области в плановом порядке будут проведены проверки состояния объектов гражданской обороны, вопрос о состоянии убежищ и укрытий поднял на совещании в правительстве глава региона Игорь Артамонов
, сообщает пресс-служба правительства.
После завершения проверок губернатор дал поручение довести до жителей всю необходимую информацию о том, какими укрытиями можно воспользоваться.
В пресс-службе подчеркнули, что площади защитных сооружений позволяют укрыть всё население области. Система оповещения работоспособна и готова к применению по предназначению.
"Привлечем к этой работе управляющие компании и СМИ. Меры профилактические и в большей степени плановые, очень надеюсь на понимание жителей Липецкой области и прошу относиться к этой работе спокойно", – заявил Артамонов.