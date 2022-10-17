https://ria.ru/20221017/propaganda-1824555460.html
Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ
Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 17.10.2022
Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ
Минкультуры поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:06
2022-10-17T12:06
2022-10-17T12:06
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
алла манилова
госдума рф
культура
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минкультуры поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам против пропаганды ЛГБТ.Она подчеркнула, что сегодня ведомство может частично препятствовать этой пропаганде. Например, в случаях, когда Минкульт проводит конкурсные отборы каких-либо проектов для их дальнейшего продвижения."Фильм, выдвигаемый для участия в отборе, для получения бюджетных средств на свое продвижение, обязан соответствовать тем приоритетным темам, которые утверждены приказом Минкультуры РФ. Я не буду их перечислять — понятно, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений точно не вписывается в эти рамки", — заявила Манилова.По ее словам, то же самое касается согласия на демонстрацию фильмов в ходе международных фестивалей, которые проводятся при поддержке Минкультуры РФ, а также при присуждении правительственных грантов для поддержки театральных, музыкальных и прочих творческих проектов."Главный проект в сфере культуры — "Пушкинская карта". В него могут попасть только те произведениях тех учреждений культуры, которые очень системно и серьезно проверяются экспертами. Причем в эти экспертные советы входят отнюдь не только деятели искусства, но и представители МВД, психологи, представители родительских комитетов и так далее", — добавила Манилова.Замминистра отметила, что ограничение и регулирование продвижения творческих продуктов возможно "лишь на этапе, когда этот продукт создан"."Мы никакого отношения сегодня не можем иметь по действующему законодательству к процессу создания творческих продуктов, потому что, в соответствии с основами нашего законодательства, творческий коллектив создает творческий продукт самостоятельно. И учредитель — в данном случае, Минкультуры РФ — не имеет никакого права на вмешательство", — уточнила она.Манилова объяснила, что, в соответствии с настоящим законодательством, "художник, продюсер, творческий коллектив, художественный руководитель, создающий творческий продукт — спектакль ли, фильм ли — в котором пропагандируются и демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, не ограничен законом". Она рассказала, что закон сегодня ограничивает эту пропаганду только в отношении детей."Конечно, в той степени, в какой возможно сегодня не допустить распространение неподобающего творческого продукта, у Минкультуры РФ есть полномочия, но это очень ограниченный ресурс, который не решает проблему... Поэтому Минкультуры РФ поддерживает данные законодательные инициативы и готово участвовать в дальнейших обсуждениях на площадке ГД с привлечением наших ведущих экспертов", — подчеркнула Манилова.
https://ria.ru/20221017/kontent-1824556077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алла манилова, госдума рф
Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Алла Манилова, Госдума РФ, Культура
Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ
Манилова: Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минкультуры поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам против пропаганды ЛГБТ.
Она подчеркнула, что сегодня ведомство может частично препятствовать этой пропаганде. Например, в случаях, когда Минкульт проводит конкурсные отборы каких-либо проектов для их дальнейшего продвижения.
"Фильм, выдвигаемый для участия в отборе, для получения бюджетных средств на свое продвижение, обязан соответствовать тем приоритетным темам, которые утверждены приказом Минкультуры РФ. Я не буду их перечислять — понятно, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений точно не вписывается в эти рамки", — заявила Манилова.
По ее словам, то же самое касается согласия на демонстрацию фильмов в ходе международных фестивалей, которые проводятся при поддержке Минкультуры РФ, а также при присуждении правительственных грантов для поддержки театральных, музыкальных и прочих творческих проектов.
"Главный проект в сфере культуры — "Пушкинская карта". В него могут попасть только те произведениях тех учреждений культуры, которые очень системно и серьезно проверяются экспертами. Причем в эти экспертные советы входят отнюдь не только деятели искусства, но и представители МВД, психологи, представители родительских комитетов и так далее", — добавила Манилова.
Замминистра отметила, что ограничение и регулирование продвижения творческих продуктов возможно "лишь на этапе, когда этот продукт создан".
"Мы никакого отношения сегодня не можем иметь по действующему законодательству к процессу создания творческих продуктов, потому что, в соответствии с основами нашего законодательства, творческий коллектив создает творческий продукт самостоятельно. И учредитель — в данном случае, Минкультуры РФ — не имеет никакого права на вмешательство", — уточнила она.
Манилова объяснила, что, в соответствии с настоящим законодательством, "художник, продюсер, творческий коллектив, художественный руководитель, создающий творческий продукт — спектакль ли, фильм ли — в котором пропагандируются и демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, не ограничен законом". Она рассказала, что закон сегодня ограничивает эту пропаганду только в отношении детей.
"Конечно, в той степени, в какой возможно сегодня не допустить распространение неподобающего творческого продукта, у Минкультуры РФ есть полномочия, но это очень ограниченный ресурс, который не решает проблему... Поэтому Минкультуры РФ поддерживает данные законодательные инициативы и готово участвовать в дальнейших обсуждениях на площадке ГД с привлечением наших ведущих экспертов", — подчеркнула Манилова.