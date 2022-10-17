https://ria.ru/20221017/propaganda-1824555460.html

Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ

Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 17.10.2022

Минкульт поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ

Минкультуры поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:06

2022-10-17T12:06

2022-10-17T12:06

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

алла манилова

госдума рф

культура

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минкультуры поддерживает законодательные инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам против пропаганды ЛГБТ.Она подчеркнула, что сегодня ведомство может частично препятствовать этой пропаганде. Например, в случаях, когда Минкульт проводит конкурсные отборы каких-либо проектов для их дальнейшего продвижения."Фильм, выдвигаемый для участия в отборе, для получения бюджетных средств на свое продвижение, обязан соответствовать тем приоритетным темам, которые утверждены приказом Минкультуры РФ. Я не буду их перечислять — понятно, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений точно не вписывается в эти рамки", — заявила Манилова.По ее словам, то же самое касается согласия на демонстрацию фильмов в ходе международных фестивалей, которые проводятся при поддержке Минкультуры РФ, а также при присуждении правительственных грантов для поддержки театральных, музыкальных и прочих творческих проектов."Главный проект в сфере культуры — "Пушкинская карта". В него могут попасть только те произведениях тех учреждений культуры, которые очень системно и серьезно проверяются экспертами. Причем в эти экспертные советы входят отнюдь не только деятели искусства, но и представители МВД, психологи, представители родительских комитетов и так далее", — добавила Манилова.Замминистра отметила, что ограничение и регулирование продвижения творческих продуктов возможно "лишь на этапе, когда этот продукт создан"."Мы никакого отношения сегодня не можем иметь по действующему законодательству к процессу создания творческих продуктов, потому что, в соответствии с основами нашего законодательства, творческий коллектив создает творческий продукт самостоятельно. И учредитель — в данном случае, Минкультуры РФ — не имеет никакого права на вмешательство", — уточнила она.Манилова объяснила, что, в соответствии с настоящим законодательством, "художник, продюсер, творческий коллектив, художественный руководитель, создающий творческий продукт — спектакль ли, фильм ли — в котором пропагандируются и демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, не ограничен законом". Она рассказала, что закон сегодня ограничивает эту пропаганду только в отношении детей."Конечно, в той степени, в какой возможно сегодня не допустить распространение неподобающего творческого продукта, у Минкультуры РФ есть полномочия, но это очень ограниченный ресурс, который не решает проблему... Поэтому Минкультуры РФ поддерживает данные законодательные инициативы и готово участвовать в дальнейших обсуждениях на площадке ГД с привлечением наших ведущих экспертов", — подчеркнула Манилова.

https://ria.ru/20221017/kontent-1824556077.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алла манилова, госдума рф