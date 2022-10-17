https://ria.ru/20221017/produkty-1824489913.html
Названы продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года
Названы продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года - РИА Новости, 17.10.2022
Названы продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года
В ближайшее время в России не стоит ожидать какого-то резкого роста цен на продукты питания; в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции можно... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T03:18
2022-10-17T03:18
2022-10-17T10:01
экономика
ольга лебединская
россия
рэу имени г. в. плеханова
продукты
цены
инфляция
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В ближайшее время в России не стоит ожидать какого-то резкого роста цен на продукты питания; в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции можно ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны, в пределах пяти процентов могут вырасти цены на рыбу, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Лебединскую.Это связано с тем, что правительство страны делает много усилий для сдерживания цен, нет и особых причин для роста. "В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает", — рассказала экономист.Из-за ввода эмбарго на экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж в недружественные государства динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет сохраняться на прежнем уровне, добавила она."Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах пяти процентов", — пояснила она.При этом экономист допустила удешевление некоторых товаров народного потребления: офисной бумаги, канцелярских принадлежностей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ольга лебединская, россия, рэу имени г. в. плеханова, продукты, цены, инфляция
Экономика, Ольга Лебединская, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Продукты, Цены, Инфляция
03:18 17.10.2022 (обновлено: 10:01 17.10.2022)
Названы продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года
Доцент Лебединская спрогнозировала рост цен на картофель, капусту, перец и баклажаны
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
В ближайшее время в России не стоит ожидать какого-то резкого роста цен на продукты питания; в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции можно ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны, в пределах пяти процентов могут вырасти цены на рыбу, сообщает
агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
Это связано с тем, что правительство страны делает много усилий для сдерживания цен, нет и особых причин для роста. "В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает", — рассказала экономист.
Из-за ввода эмбарго на экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж в недружественные государства динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет сохраняться на прежнем уровне, добавила она.
"Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах пяти процентов", — пояснила она.
При этом экономист допустила удешевление некоторых товаров народного потребления: офисной бумаги, канцелярских принадлежностей.