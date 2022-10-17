https://ria.ru/20221017/prilozheniya-1824490152.html

Эксперт назвал потенциально опасные разрешения для мобильных приложений

Эксперт назвал потенциально опасные разрешения для мобильных приложений - РИА Новости, 17.10.2022

Эксперт назвал потенциально опасные разрешения для мобильных приложений

При установке на смартфон нового приложения важно обращать внимание на то, какие разрешения оно запрашивает, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T02:10

2022-10-17T02:10

2022-10-17T04:13

технологии

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. При установке на смартфон нового приложения важно обращать внимание на то, какие разрешения оно запрашивает, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Вячеслав Демин.Многие разрешения, которые владельцы смартфонов настраивают при скачивании приложений, потенциально опасны, считает он. В частности, права администратора дают программе полный доступ к файловой системе устройства, отметил Демин. Другие разрешения тоже могут стать причиной утечки информации, продолжил эксперт.Злоумышленники могут использовать мобильные приложения с подобными разрешениями в своих целях, уверен эксперт."Если в приложении есть ошибки, злоумышленник, используя уязвимости приложения, может внедриться в него и украсть информацию жертвы", – сказал Демин.Как правило, злоумышленников привлекает то программное обеспечение, которое востребовано на рынке, добавил он. Впрочем, им не удастся "внедриться" в приложение, если разработчики не совершали ошибок, полагает эксперт.По его словам, о потенциальной опасности установленного на смартфон ПО может говорить обилие рекламы, получаемой владельцем устройства."Если вы заметили, что у вас появляется реклама в приложениях, телефон сам подписывается на платные рассылки и заходит на рекламные сайты, то это признак наличия у вас вредоносного приложения", – уточнил Вячеслав Демин в интервью радио Sputnik.Перед тем, как загружать новое мобильное приложение, нужно проверить, какая компания является его издателем. Кроме того, стоит посмотреть, сколько раз это ПО скачивали другие пользователи и какие отзывы о нем есть в интернете, посоветовал эксперт. Он порекомендовал также установить на смартфон антивирусную программу.

https://ria.ru/20221008/trafik-1822398875.html

https://ria.ru/20220927/vzlom-1819669781.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии