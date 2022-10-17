https://ria.ru/20221017/prilozheniya-1824490152.html
Эксперт назвал потенциально опасные разрешения для мобильных приложений
Эксперт назвал потенциально опасные разрешения для мобильных приложений - РИА Новости, 17.10.2022
Эксперт назвал потенциально опасные разрешения для мобильных приложений
При установке на смартфон нового приложения важно обращать внимание на то, какие разрешения оно запрашивает, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T02:10
2022-10-17T02:10
2022-10-17T04:13
технологии
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. При установке на смартфон нового приложения важно обращать внимание на то, какие разрешения оно запрашивает, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Вячеслав Демин.Многие разрешения, которые владельцы смартфонов настраивают при скачивании приложений, потенциально опасны, считает он. В частности, права администратора дают программе полный доступ к файловой системе устройства, отметил Демин. Другие разрешения тоже могут стать причиной утечки информации, продолжил эксперт.Злоумышленники могут использовать мобильные приложения с подобными разрешениями в своих целях, уверен эксперт."Если в приложении есть ошибки, злоумышленник, используя уязвимости приложения, может внедриться в него и украсть информацию жертвы", – сказал Демин.Как правило, злоумышленников привлекает то программное обеспечение, которое востребовано на рынке, добавил он. Впрочем, им не удастся "внедриться" в приложение, если разработчики не совершали ошибок, полагает эксперт.По его словам, о потенциальной опасности установленного на смартфон ПО может говорить обилие рекламы, получаемой владельцем устройства."Если вы заметили, что у вас появляется реклама в приложениях, телефон сам подписывается на платные рассылки и заходит на рекламные сайты, то это признак наличия у вас вредоносного приложения", – уточнил Вячеслав Демин в интервью радио Sputnik.Перед тем, как загружать новое мобильное приложение, нужно проверить, какая компания является его издателем. Кроме того, стоит посмотреть, сколько раз это ПО скачивали другие пользователи и какие отзывы о нем есть в интернете, посоветовал эксперт. Он порекомендовал также установить на смартфон антивирусную программу.
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РИА Новости
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РИА Новости
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технологии
02:10 17.10.2022 (обновлено: 04:13 17.10.2022)
Эксперт назвал потенциально опасные разрешения для мобильных приложений
Киберспециалист Демин заявил об опасности приложений, имеющих доступ к файлам смартфона
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.
При установке на смартфон нового приложения важно обращать внимание на то, какие разрешения оно запрашивает, предупредил
в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Вячеслав Демин.
Многие разрешения, которые владельцы смартфонов настраивают при скачивании приложений, потенциально опасны, считает он. В частности, права администратора дают программе полный доступ к файловой системе устройства, отметил Демин. Другие разрешения тоже могут стать причиной утечки информации, продолжил эксперт.
"Доступ к чтению внутренней памяти означает доступ к закрытому хранилищу, в котором находятся базы данных приложений. Доступ к звонкам и СМС позволяет приложению читать журнал вызовов и совершать звонки, читать и отправлять СМС. Доступ к контактам позволяет получать информацию о контактах, доступ к микрофону – записывать звук с микрофона, а доступ к геолокации – узнавать местоположение владельца устройства", – объяснил Демин.
Злоумышленники могут использовать мобильные приложения с подобными разрешениями в своих целях, уверен эксперт.
"Если в приложении есть ошибки, злоумышленник, используя уязвимости приложения, может внедриться в него и украсть информацию жертвы", – сказал Демин.
Как правило, злоумышленников привлекает то программное обеспечение, которое востребовано на рынке, добавил он. Впрочем, им не удастся "внедриться" в приложение, если разработчики не совершали ошибок, полагает эксперт.
По его словам, о потенциальной опасности установленного на смартфон ПО может говорить обилие рекламы, получаемой владельцем устройства.
"Если вы заметили, что у вас появляется реклама в приложениях, телефон сам подписывается на платные рассылки и заходит на рекламные сайты, то это признак наличия у вас вредоносного приложения", – уточнил Вячеслав Демин в интервью радио Sputnik.
Перед тем, как загружать новое мобильное приложение, нужно проверить, какая компания является его издателем. Кроме того, стоит посмотреть, сколько раз это ПО скачивали другие пользователи и какие отзывы о нем есть в интернете, посоветовал эксперт. Он порекомендовал также установить на смартфон антивирусную программу.