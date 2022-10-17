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ВСУ за сутки потеряли два "Града", сообщила народная милиция ДНР

ВСУ за сутки потеряли два "Града", сообщила народная милиция ДНР - РИА Новости, 17.10.2022

ВСУ за сутки потеряли два "Града", сообщила народная милиция ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две РСЗО "Град", два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:12

2022-10-17T11:12

2022-10-17T11:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-64

россия

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, две РСЗО "Град", два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две РСЗО БМ-21 "Град", два танка (Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 50 человек, гаубицу 2С1 "Гвоздика", танк (Т-64 БВ), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, т-64, россия, народная милиция днр