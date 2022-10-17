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ВСУ потеряли в ЛНР за сутки до 70 человек и три танка
ВСУ потеряли в ЛНР за сутки до 70 человек и три танка - РИА Новости, 17.10.2022
ВСУ потеряли в ЛНР за сутки до 70 человек и три танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, три танка, четыре бронетранспортера и два беспилотника, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:39
2022-10-17T10:39
2022-10-17T10:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, три танка, четыре бронетранспортера и два беспилотника, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье ведомство заявило, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, одну долговременную огневую точку, шесть бронетранспортёров, пять единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
ВСУ потеряли в ЛНР за сутки до 70 человек и три танка
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 70 человек и три танка